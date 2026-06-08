Darts-Star Luke Humphries ärgerte sich beim Nordic Darts Masters gewaltig über das Verhalten der Zuschauer.

Das vergangene Wochenende war für Darts-Star Luke Humphries nicht unbedingt erfreulich. Im Finale des Nordic Darts Masters kassierte der Brite eine bittere 7:8-Niederlage gegen Michael van Gerwen.

Nach dem Endspiel zeigte sich der 31-Jährige ob des Verhaltens der Zuschauer in Kopenhagen ungehalten.

"Ich bin einfach enttäuscht, dass die Leute versucht haben, mich aus der Fassung zu bringen. Ich versuche, euch Unterhaltung zu bieten, und das Einzige, was ich dafür bekomme, sind Buhrufe", konstatierte er im Interview auf der Bühne.

Und weiter: "Ich glaube, ehrlich gesagt, dass alle Spieler langsam die Nase voll davon haben. Es geht um Titel. Es ist einfach enttäuschend und das macht das Spielen dann umso härter."

Während des Turniers hatte Humphries immer wieder mit Buhrufen und Pfiffen zu tun, speziell in entscheidenden Momenten bei Würfen auf die Doppelfelder.