Darts
Darts: Luke Humphries rechnet mit Fans ab - "ich bin einfach enttäuscht"
Aktualisiert:von ran.de
ran Mehr Sport
Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut
Videoclip • 01:19 Min
Darts-Star Luke Humphries ärgerte sich beim Nordic Darts Masters gewaltig über das Verhalten der Zuschauer.
Das vergangene Wochenende war für Darts-Star Luke Humphries nicht unbedingt erfreulich. Im Finale des Nordic Darts Masters kassierte der Brite eine bittere 7:8-Niederlage gegen Michael van Gerwen.
Nach dem Endspiel zeigte sich der 31-Jährige ob des Verhaltens der Zuschauer in Kopenhagen ungehalten.
"Ich bin einfach enttäuscht, dass die Leute versucht haben, mich aus der Fassung zu bringen. Ich versuche, euch Unterhaltung zu bieten, und das Einzige, was ich dafür bekomme, sind Buhrufe", konstatierte er im Interview auf der Bühne.
Und weiter: "Ich glaube, ehrlich gesagt, dass alle Spieler langsam die Nase voll davon haben. Es geht um Titel. Es ist einfach enttäuschend und das macht das Spielen dann umso härter."
Während des Turniers hatte Humphries immer wieder mit Buhrufen und Pfiffen zu tun, speziell in entscheidenden Momenten bei Würfen auf die Doppelfelder.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 Min
Luke Humphries entschuldigt sich nach Kritik
Bemerkenswert: Bereits kurz nach seiner Kritik auf der Bühne meldete sich Humphries via Social Media zu Wort – und entschuldigte sich.
"Entschuldigt bitte meine Emotionen heute auf der Bühne, Leute… Ich möchte Michael zu seinem fantastischen Sieg heute Abend gratulieren!! Ein absolut verdienter Sieg. Ich hoffe, ihr versteht alle, dass ich euch einfach nur die besten Spiele und die beste Unterhaltung bieten möchte!"
Weiter erklärte er, die vergangenen Monate seien für ihn hart gewesen. So sei er darum bemüht gewesen, wieder er selbst zu sein. "Ich bin kurz davor, dort zu sein, wo ich hin will, und ich möchte all meinen Fans für die anhaltende Unterstützung danken! Wir sehen uns nächstes Wochenende beim World Cup."
Mehr Darts-News
Sport
Darts-Legende hält frühes Karriereende von Luke Littler für möglich
Darts
World Cup of Darts 2026 in Frankfurt live: alle Infos zu Spielplan, Teilnehmern und TV-Übertragung
Darts
"Unsinn" - Shootingstar wehrt sich gegen Darts-Tradition
Darts
Finale der Premier League Darts 2026 jetzt live im Free-TV und Joyn-Stream: Verteidigt Luke Littler seinen Titel?
Darts
Trotz zweiten Titels: Littler fordert neues Format
Darts
Mega-Duell mit Humphries: Littler gewinnt Premier League