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Darts: Das PDC World Matchplay live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zu den Favoriten und deutschen Startern

Veröffentlicht:

von ran

ran Mehr Sport

Darts: Luke Littler nimmt sich Auszeit mit Freundin Faith

Videoclip • 01:09 Min

Die Darts-Stars treffen im Rahmen des PDC World Matchplay aufeinander. Neben den Stars werden auch zwei Deutsche dabei sein.

Das PDC World Matchplay 2026 findet vom 18. bis 26. Juli 2026 in den Winter Gardens in Blackpool (England) statt. Das Turnier gehört neben der Weltmeisterschaft zu den prestigeträchtigsten Wettbewerben der PDC-Tour. Mit dabei sind alle Stars sowie zwei deutsche Spieler, die für eine Überraschung sorgen wollen.

ran hat die wichtigsten Informationen zum PDC World Matchplay zusammengefasst:

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Darts: Die wichtigsten Daten zum PDC World Matchplay

  • Zeitraum: 18.–26. Juli 2026

  • Austragungsort: Winter Gardens, Blackpool

  • Teilnehmer: 32 Spieler
    Die Top 16 der PDC Order of Merit (gesetzt) und die 16 besten Spieler der ProTour Order of Merit

  • Preisgeld: 1.000.000 £

  • Siegprämie: 225.000 £

  • Titelverteidiger: Luke Littler

Darts: Läuft das PDC World Matchplay live im Free-TV?

Nein, das PDC World Matchplay läuft nicht live im Free-TV.

Darts: Wo kann ich das PDC World Matchplay im Pay-TV sehen?

DAZN hat die Übertragungsrechte für das PDC World Matchplay und wird diese auch auf den linearen Kanälen ausstrahlen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Darts: Wo finde ich einen Livestream zum PDC World Matchplay?

DAZN wird das Darts-Turnier auch live im Stream servieren. Hierfür gilt aber ebenfalls, dass ein kostenpflichtiges Abonnement nötig ist. Eine kostenlose Alternative gibt es nicht

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Darts: Wo gibt es einen Ticker zum PSC World Matchplay?

Einen Ticker für das PDC World Matchplay gibt es unter ran.de

Darts: Der Zeitplan für das PDC World Matchplay

  • Sa., 18. Juli: 1. Runde – ab ca. 20:00 Uhr

  • So., 19. Juli: 1. Runde – ab ca. 14:00 Uhr und 20:00 Uhr

  • Mo., 20. Juli: 1. Runde – ab ca. 20:00 Uhr

  • Di., 21. Juli: Achtelfinale – ab ca. 20:00 Uhr

  • Mi., 22. Juli: Achtelfinale – ab ca. 20:00 Uhr

  • Do., 23. Juli: Viertelfinale – ab ca. 21:00 Uhr

  • Fr., 24. Juli: Viertelfinale – ab ca. 21:00 Uhr

  • Sa., 25. Juli: Halbfinale – ab ca. 21:00 Uhr

  • So., 26. Juli: Women's World Matchplay – ab ca. 14:00 Uhr

  • So., 26. Juli: PDC World Matchplay Finale – ab ca. 21:00 Uhr

Darts: Die Begegnungen in Runde eins beim PDC World Matchplay

  • Luke Littler (1) – Niko Springer

  • Nathan Aspinall (16) – Joe Cullen

  • Josh Rock (8) – Luke Woodhouse

  • Stephen Bunting (9) – Niels Zonneveld

  • Michael van Gerwen (4) – Andrew Gilding

  • Chris Dobey (13) – Dirk van Duijvenbode

  • Jonny Clayton (5) – Damon Heta

  • Gary Anderson (12) – Ryan Joyce

  • Luke Humphries (2) – Cameron Menzies

  • Ross Smith (15) – Kevin Doets

  • Gerwyn Price (7) – Martin Schindler

  • Danny Noppert (10) – Rob Cross

  • Gian van Veen (3) – Krzysztof Ratajski

  • Wessel Nijman (14) – Dave Chisnall

  • James Wade (6) – Jermaine Wattimena

  • Ryan Searle (11) – William O'Connor

Darts: Die Favoriten und deutschen Starter beim PDC World Matchplay

Selbstredend ist Luke Littler der Favorit auf den Turniersieg. Zwar hat der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger auch ein paar kleine Schwächephasen in diesem Jahr offenbart, ist aber trotzdem der Mann, den es zu schlagen gilt.

Die üblichen Verdächtigen wie Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Gian van Veen könnten dem Engländer gefährlich werden. Beim PDC World Matchplay ist aber ohnehin immer alles möglich, zumal das Niveau vom ersten Match an enorm hoch ist.

Aus deutscher Sicht sind mit Niko Springer und Martin Schindler zwei Spieler mit dabei. Springer ist schon in Runde eins gegen Littler der klare Underdog.

Schindler hingegen könnte an einem guten Tag durchaus eine Chance gegen Gerwyn Price haben und vielleicht auch noch ein paar Runden weiter kommen. Doch auch der beste Deutsche gehört zu den Außenseitern.

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Aktuelle Darts-Videos:

Darts: Der Spielmodus beim PDC World Matchplay

  • 1. Runde: Best of 19 Legs (wer zuerst 10 Legs gewinnt)

  • 2. Runde: Best of 21 Legs

  • Viertelfinale: Best of 31 Legs

  • Halbfinale: Best of 33 Legs

  • Finale: Best of 35 Legs (18 Gewinnlegs)

Eine Besonderheit der World Matchplay ist die "Win by Two"-Regel: Ein Spieler muss mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen. Bis zu einer festgelegten Obergrenze wird deshalb bei Bedarf verlängert; anschließend entscheidet ein Sudden-Leg.

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