ran Mehr Sport Darts: Luke Littler nimmt sich Auszeit mit Freundin Faith Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Darts-Stars treffen im Rahmen des PDC World Matchplay aufeinander. Neben den Stars werden auch zwei Deutsche dabei sein.

Das PDC World Matchplay 2026 findet vom 18. bis 26. Juli 2026 in den Winter Gardens in Blackpool (England) statt. Das Turnier gehört neben der Weltmeisterschaft zu den prestigeträchtigsten Wettbewerben der PDC-Tour. Mit dabei sind alle Stars sowie zwei deutsche Spieler, die für eine Überraschung sorgen wollen. ran hat die wichtigsten Informationen zum PDC World Matchplay zusammengefasst:

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Darts: Die wichtigsten Daten zum PDC World Matchplay Zeitraum: 18.–26. Juli 2026

Austragungsort: Winter Gardens, Blackpool

Teilnehmer: 32 Spieler

Die Top 16 der PDC Order of Merit (gesetzt) und die 16 besten Spieler der ProTour Order of Merit

Preisgeld: 1.000.000 £

Siegprämie: 225.000 £

Titelverteidiger: Luke Littler

Darts: Läuft das PDC World Matchplay live im Free-TV? Nein, das PDC World Matchplay läuft nicht live im Free-TV.

Darts: Wo kann ich das PDC World Matchplay im Pay-TV sehen? DAZN hat die Übertragungsrechte für das PDC World Matchplay und wird diese auch auf den linearen Kanälen ausstrahlen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Darts: Wo finde ich einen Livestream zum PDC World Matchplay? DAZN wird das Darts-Turnier auch live im Stream servieren. Hierfür gilt aber ebenfalls, dass ein kostenpflichtiges Abonnement nötig ist. Eine kostenlose Alternative gibt es nicht

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Darts: Wo gibt es einen Ticker zum PSC World Matchplay? Einen Ticker für das PDC World Matchplay gibt es unter ran.de

Darts: Der Zeitplan für das PDC World Matchplay Sa., 18. Juli: 1. Runde – ab ca. 20:00 Uhr

So., 19. Juli: 1. Runde – ab ca. 14:00 Uhr und 20:00 Uhr

Mo., 20. Juli: 1. Runde – ab ca. 20:00 Uhr

Di., 21. Juli: Achtelfinale – ab ca. 20:00 Uhr

Mi., 22. Juli: Achtelfinale – ab ca. 20:00 Uhr

Do., 23. Juli: Viertelfinale – ab ca. 21:00 Uhr

Fr., 24. Juli: Viertelfinale – ab ca. 21:00 Uhr

Sa., 25. Juli: Halbfinale – ab ca. 21:00 Uhr

So., 26. Juli: Women's World Matchplay – ab ca. 14:00 Uhr

So., 26. Juli: PDC World Matchplay Finale – ab ca. 21:00 Uhr

Darts: Die Favoriten und deutschen Starter beim PDC World Matchplay Selbstredend ist Luke Littler der Favorit auf den Turniersieg. Zwar hat der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger auch ein paar kleine Schwächephasen in diesem Jahr offenbart, ist aber trotzdem der Mann, den es zu schlagen gilt. Die üblichen Verdächtigen wie Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Gian van Veen könnten dem Engländer gefährlich werden. Beim PDC World Matchplay ist aber ohnehin immer alles möglich, zumal das Niveau vom ersten Match an enorm hoch ist. Aus deutscher Sicht sind mit Niko Springer und Martin Schindler zwei Spieler mit dabei. Springer ist schon in Runde eins gegen Littler der klare Underdog. Schindler hingegen könnte an einem guten Tag durchaus eine Chance gegen Gerwyn Price haben und vielleicht auch noch ein paar Runden weiter kommen. Doch auch der beste Deutsche gehört zu den Außenseitern.

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