Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht offenbar mit Andre Rankel als neuem Bundestrainer in die Mission Heim-WM. Der 40-Jährige soll Nachfolger von Harold Kreis werden.

André Rankel wird nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" neuer Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 40-Jährige folgt überraschend auf Harold Kreis, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Mai vorzeitig gehen musste.

Auch die "Eishockey News" und der "Mannheimer Morgen" hatten zuvor über die Personalie berichtet. Der Deutsche Eishockey-Bund wolle Rankel am Donnerstag in München offiziell als neuen Nationalcoach vorstellen.

Für den früheren Nationalspieler ist es im Seniorenbereich die erste Station als Cheftrainer. Zuletzt arbeitete Rankel als Co-Trainer bei den Eisbären Berlin, für die er zuvor über Jahre als Spieler und Kapitän prägend war.

Rankel absolvierte für Deutschland sieben Weltmeisterschaften und nahm einmal an Olympischen Spielen teil. Mit den Eisbären gewann der frühere Stürmer sieben deutsche Meisterschaften. Mit 247 Toren ist er bis heute Rekordtorschütze der Berliner DEL-Geschichte.

Sein Debüt als Bundestrainer soll Rankel beim Deutschland Cup vom 5. bis 8. November in Düsseldorf geben. Die große Bewährungsprobe folgt dann bei der Heim-WM 2027, die im Mai in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf ausgetragen wird.