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DEB-Team: Andre Rankel wird wohl neuer Eishockey-Bundestrainer
Veröffentlicht:von ran.de
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Eishockey-WM 2027: Deutschland zwischen Trainer-Sorgen und Vorfreude
Videoclip • 02:19 Min
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht offenbar mit Andre Rankel als neuem Bundestrainer in die Mission Heim-WM. Der 40-Jährige soll Nachfolger von Harold Kreis werden.
André Rankel wird nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" neuer Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 40-Jährige folgt überraschend auf Harold Kreis, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Mai vorzeitig gehen musste.
Auch die "Eishockey News" und der "Mannheimer Morgen" hatten zuvor über die Personalie berichtet. Der Deutsche Eishockey-Bund wolle Rankel am Donnerstag in München offiziell als neuen Nationalcoach vorstellen.
Für den früheren Nationalspieler ist es im Seniorenbereich die erste Station als Cheftrainer. Zuletzt arbeitete Rankel als Co-Trainer bei den Eisbären Berlin, für die er zuvor über Jahre als Spieler und Kapitän prägend war.
Rankel absolvierte für Deutschland sieben Weltmeisterschaften und nahm einmal an Olympischen Spielen teil. Mit den Eisbären gewann der frühere Stürmer sieben deutsche Meisterschaften. Mit 247 Toren ist er bis heute Rekordtorschütze der Berliner DEL-Geschichte.
Sein Debüt als Bundestrainer soll Rankel beim Deutschland Cup vom 5. bis 8. November in Düsseldorf geben. Die große Bewährungsprobe folgt dann bei der Heim-WM 2027, die im Mai in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf ausgetragen wird.
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DEB-Team: Nach WM-Silber 2023 drei enttäuschende Turniere
Ursprünglich war vorgesehen, dass Kreis die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes auch bei diesem Turnier betreut. Nach drei enttäuschenden Großereignissen in Folge zog der DEB jedoch die Reißleine.
Kreis hatte Deutschland bei seiner ersten Weltmeisterschaft 2023 überraschend ins Finale geführt und die Silbermedaille gewonnen. Danach blieb die sportliche Entwicklung jedoch hinter den Erwartungen zurück: Bei den Weltmeisterschaften 2025 und 2026 scheiterte das DEB-Team jeweils bereits in der Vorrunde und verpasste das Viertelfinale.
Auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand enttäuschte die deutsche Auswahl. Trotz einer hochkarätig besetzten Mannschaft mit NHL-Stars wie Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider blieb die erhoffte Medaille aus. Im Viertelfinale schied das deutsche Team mit einem enttäuschenden 2:6 gegen die Slowakei aus.
Neben Kritik am Coaching hatten Führungsspieler auch die Organisation rund um die Mannschaft beanstandet. DEB-Sportvorstand Christian Künast übernahm nach eigener Aussage Verantwortung, blieb aber im Amt.
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