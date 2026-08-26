Eishockey-WM
DEB-Team vor Neuanfang: Viel Arbeit für Mister X
Aktualisiert:von SID
NHL
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Videoclip • 01:11 Min
Der Deutsche Eishockey-Bund hat einen neuen Bundestrainer gefunden. Es wartet viel Arbeit, vor allem mit Blick auf die Heim-WM.
Nur der Name fehlt noch. Am Donnerstag, fast drei Monate nach der Trennung von Harold Kreis, wird das am besten gehütete Geheimnis des deutschen Eishockeys endlich gelüftet. Fest steht: Die Suche nach Mister X, so verkündete es der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstagabend, ist nach einer wochenlangen Hängepartie beendet, der neue Bundestrainer steht in den Startlöchern - und hat direkt einiges zu tun.
Bei einer Pressekonferenz im SAP Garden in München muss er seinen Plan darlegen für die Zukunft des DEB-Teams. Es wird sich vor allem um eines drehen: Die Heim-WM im Mai.
Wie will er bis dahin die durch zwei verkorkste Weltmeisterschaften und ein Olympia-Debakel samt NHL-Stars verloren gegangene Euphorie neu entfachen? Wie an die Erfolge, allen voran WM-Silber 2023, anknüpfen? Wie die Spieler auf seine Seite ziehen? Wie die Profis aus Nordamerika einbinden?
Viele Fragen, für deren Antwort nur wenig Zeit bleibt. Die Partien beim Deutschland Cup im November in Düsseldorf gegen Lettland, Österreich und die Slowakei sind zugleich die ersten für den neuen Coach als auch die einzigen vor der WM-Vorbereitung. Im Schnelldurchlauf muss er also im Verband ankommen, mit Spielern sprechen, Führungspersonen identifizieren, einen Kader zusammenstellen.
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Spekulationen um neuen Eishockey-Bundestrainer
Kreis war am Ende schließlich auch an der Unzufriedenheit seines Teams gescheitert, die Kritik, sowohl von innerhalb als auch außerhalb des Teams, war unüberhörbar. Dabei wird es auch um eine gelungene Einbindung der zahlreichen Profis aus der NHL gehen. Die Qualität von Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider und Co. ist unbestritten. Dass es aber nicht reicht, nur darauf zu vertrauen, war bei den Olympischen Spielen mit dem wohl besten DEB-Kader der Geschichte deutlich geworden.
"Ich finde", hatte Kapitän Seider nach dem erneuten Vorrundenaus bei der WM in der Schweiz betont, "wir haben im Moment keine wirkliche Identität, die uns auszeichnet". Es ist am neuen Trainer, diese zu finden. Nur wer wird es sein?
Über Christian Ehrhoff, langjähriger NHL-Profi und Teil des Silber-Teams bei Olympia 2018, wurde schon öfter spekuliert. Auch der Name von Jukka Jalonen, Trainer der finnischen Olympiasieger 2022 und aktuell Coach der italienischen Nationalmannschaft, fiel hin und wieder.
Am Freitag wird DEB-Sportvorstand Christian Künast das Geheimnis lüften. Gemeinsam mit dem neuen DEB-Berater Peter John Lee sowie den DEL-Managern Stefan Ustorf (Nürnberg) und Karl-Heinz Fliegauf (Wolfsburg) aus dem Sportausschuss war er mit der Trainersuche beauftragt. Zuletzt waren noch drei Kandidaten in der engeren Auswahl.
Jetzt fehlt nur noch der Name.
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