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Eishockey-WM 2027: Dackel Teckl als Maskottchen bekanntgegeben
Veröffentlicht:von SID
NHL
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Videoclip • 01:11 Min
Die Eishockey-WM 2027 findet im Mai 2027 in Deutschland statt (live auf Prosieben und im Stream auf Joyn). Nun wurde das offizielle Maskottchen bekanntgegeben - ein Dackel.
Ein Dackel ist das Maskottchen der Eishockey-WM im kommenden Jahr in Deutschland (live auf Prosieben und im Stream auf Joyn).
"Der sympathische, selbstbewusste und manchmal etwas freche" Teckl soll Fans, Mannschaften und Volunteers vor und während des Turniers in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen (13. bis 30. Mai 2027) begleiten, wie die Organisatoren bekannt gaben.
"Mit Teckl haben wir ein Maskottchen gefunden, das einen unverkennbaren Bezug zum Gastgeberland besitzt und gleichzeitig einen starken eigenen Charakter mitbringt", sagte Claus Gröbner, Geschäftsführer des WM-Organisationskomitees: "Er gilt als typisch deutsch, hat vielleicht sogar ein etwas spießiges Image und ist gleichzeitig unglaublich sympathisch und charakterstark. Genau diesen vermeintlichen Widerspruch wollten wir mit Teckl humorvoll auflösen."
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Erinnerungen an Waldi
Teckl weckt Erinnerungen an Waldi. Das Maskottchen der Sommerspiele 1972 in München war ebenfalls ein Dackel und das erste offizielle Olympia-Maskottchen.
Bei Teckl sei das Ziel ein "hoher Wiedererkennungswert" gewesen, "auf dem Eis und in den Arenen als auch in der Kommunikation rund um das Turnier", hieß es in einer Mitteilung. Einen schützenden Helm trägt Teckl allerdings nicht. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in der Schweiz hatten die Gastgeber noch auf eine Kuh namens "Cooly" gesetzt.
Die Weltmeisterschaft beginnt am 13. Mai mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen den Erzrivalen aus der Schweiz in der Schalker Fußball-Arena. Die weiteren Partien finden in den regulären Spielstätten in Düsseldorf und Mannheim statt. Im Düsseldorfer Dome steigt das Finalwochenende, Deutschland absolviert die Vorrunde in der Mannheimer SAP Arena.
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