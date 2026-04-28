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Eishockey

DEL-Finale: Spiel drei heute live - Adler Mannheim - Eisbären Berlin

Aktualisiert:

von ran.de
Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey

DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin

Verfügbar auf Joyn180 Min

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht vor dem Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger gingen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbshistorie.

Und der Klub aus der Hauptstadt hat tatsächlich die Chance, erneut die Meisterschaft zu feiern.

Im DEL-Finale geht es gegen die Adler Mannheim, die erstmals seit 2019 wieder Meister werden könnten.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse.

Im Finale treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin.

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DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele der Finalserie auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Ausgewählte Spiele der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga werden über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das nächste Spiel:

  • Partie: Adler Mannheim - Eisbären Berlin

  • Datum: 28. April 2026

  • Uhrzeit: 19:00 Uhr

DEL-Finale: Wann finden die nächsten Spiele statt?

  • 28. April; 19:30 Uhr: Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin (auch im Livestream auf Joyn)

  • 30. April; 19:30 Uhr: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim (auch im Livestream auf Joyn)

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

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