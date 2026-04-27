NHL
Dramatische Overtime-Pleite: Leon Draisaitl mit Edmonton Oilers vor dem Aus
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:08 Min
In den NHL-Playoffs steht Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers nach einer dramatischen Pleite vor dem Aus.
Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers stehen nach einer hochdramatischen Niederlage in den Playoffs der NHL vor dem frühen Aus. Die Kanadier verloren Spiel vier bei den Anaheim Ducks mit 3:4 nach Verlängerung und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun fast aussichtslos mit 1:3 zurück.
Der entscheidende Treffer für Anaheim durch Ryan Poehling fiel in der dritten Minute der Overtime. Der Puck rutschte Goalie Tristan Jarry zwischen den Schonern hindurch und überquerte die Torlinie nur um eine Winzigkeit. Das Tor wurde erst nach eingehendem Videostudium und unter großem Jubel der Heimfans anerkannt.
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Draisaitl vor Playoff-Aus
Kasperi Kapanen (1.) und Ryan Nugent-Hopkins (7.) bescherten den Gästen mit ihren Toren einen Traumstart in die Partie. Doch Anaheim schlug im zweiten Drittel durch Treffer von Cutter Gauthier (28.) und Mikael Granlund (39.) jeweils in Überzahl zurück. Beim 1:2 saß der gebürtige Erdinger Joshua Samanski wegen Beinstellens draußen. Die erneute Oilers-Führung durch Evan Bouchard nach Draisaitl-Assist (44.) konterte Jeffrey Truchon-Viel (54.).
Die Colorado Avalanche folgte den Carolina Hurricanes in die zweite Runde. Das Team aus Denver ließ den Los Angeles Kings beim 1:5-Auswärtssieg keine Chance und entschied die Serie mit 4:0 für sich. Nathan MacKinnon traf doppelt.
Tampa Bay Lightning stellte mit dem 3:2 bei den Montreal Canadiens auf 2:2. Ein Doppelpack von Brandon Hagel im Schlussabschnitt entschied das Duell.
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