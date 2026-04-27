ran Eishockey WM live Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

In den NHL-Playoffs steht Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers nach einer dramatischen Pleite vor dem Aus.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers stehen nach einer hochdramatischen Niederlage in den Playoffs der NHL vor dem frühen Aus. Die Kanadier verloren Spiel vier bei den Anaheim Ducks mit 3:4 nach Verlängerung und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun fast aussichtslos mit 1:3 zurück. Der entscheidende Treffer für Anaheim durch Ryan Poehling fiel in der dritten Minute der Overtime. Der Puck rutschte Goalie Tristan Jarry zwischen den Schonern hindurch und überquerte die Torlinie nur um eine Winzigkeit. Das Tor wurde erst nach eingehendem Videostudium und unter großem Jubel der Heimfans anerkannt.

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