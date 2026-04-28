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Eishockey-WM 2026: Bundestrainer Harold Kreis holt gesperrten Fabio Wagner ins Team
Veröffentlicht:von SID
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DEL: Mega-Check gegen Gawanke führt zu Spielausschluss
Videoclip • 03:22 Min
Harold Kreis nominiert Fabio Wagner für die Testspiele gegen Österreich, obwohl der Verteidiger nach einem brutalen Foul in der DEL gesperrt ist. Vor der Eishockey-WM 2026 krempelt der Bundestrainer sein Trainerteam um.
Bundestrainer Harold Kreis setzt bei der WM in der Schweiz (WM 2026 ab 15. Mai live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) auf Fabio Wagner - trotz dessen Sperre in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem brutalen Foul im Viertelfinale.
"An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel, das bestätigen seine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war", sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast, "den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet."
Verteidiger Wagner hatte im vierten Viertelfinale mit Red Bull München beim ERC Ingolstadt Ende März (2:7) seinen Gegenspieler Edwin Tropmann mit einem brutalen Check gegen den Kopf mitten auf dem Eis schwer verletzt und war daraufhin für 14 DEL-Spiele gesperrt worden, erst die Hälfte hat der 30-Jährige abgesessen. Die Sperre gilt nur für die Liga.
Dagegen fehlt im 25-köpfigen Aufgebot für die Testspiele gegen Österreich am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen der langjährige Kapitän Moritz Müller. Der 39-Jährige, der bei Olympia in Mailand das "C" auf der Brust an NHL-Star Leon Draisaitl abgeben musste, hat noch nicht entschieden, ob er seine Karriere bei den Kölner Haien fortsetzt.
Harold Kreis krempelt Trainerteam um
Seine Kölner Klubkollegen Dominik Bokk, Parker Tuomie und Jan Luca Sennhenn stoßen zum DEB-Team. Ebenso wählte Kreis neben Wagner auch die Münchner Maximilian Kastner und Phillip Sinn aus. Es fehlen unter anderem der verletzte Stammtorhüter Mathias Niederberger sowie Olympiateilnehmer Tobias Rieder und dessen Sturmkollege Yasin Ehliz, Silbermedaillengewinner von 2018. Wie angekündigt gehört dagegen Schweiz-Profi Dominik Kahun, WM-Zweiter von 2023 und Olympiazweiter von 2018, nach auskuriertem grippalen Infekt zum Team.
Auch das Trainerteam krempelte Kreis nach der Hälfte der WM-Vorbereitung um: Sein Co-Trainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins) und Mark French (ERC Ingolstadt) stoßen als Assistenten hinzu, außerdem Ilpo Kauhanen als Torwarttrainer.
Die Spieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Adler Mannheim sowie die Profis aus Nordamerika werden erst zur Generalprobe am 10. Mai in Mannheim gegen die USA erwartet. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin
180 Min
Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB):
Torhüter: Leon Hungerecker (Fischtown Pinguins), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)
Verteidiger: Fabio Wagner, Phillip Sinn (beide Red Bull München), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Leon Hüttl, Philipp Preto (beide ERC Ingolstadt), Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers)
Stürmer: Dominik Kahun (HC Lausanne/Schweiz), Dominik Bokk, Parker Tuomie (beide Kölner Haie), Maximilian Kastner (Red Bull München), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings), Alexander Blank (Augsburger Panther), Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Stefan Loibl (alle Straubing Tigers), Julian Chrobot (Grizzlys Wolfsburg), Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Nino Kinder, Nicolas Krämmer (beide Fischtown Pinguins)
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