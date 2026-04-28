Eishockey-WM 2026: Bundestrainer Harold Kreis holt gesperrten Fabio Wagner ins Team

Harold Kreis nominiert Fabio Wagner für die Testspiele gegen Österreich, obwohl der Verteidiger nach einem brutalen Foul in der DEL gesperrt ist. Vor der Eishockey-WM 2026 krempelt der Bundestrainer sein Trainerteam um.

Bundestrainer Harold Kreis setzt bei der WM in der Schweiz (WM 2026 ab 15. Mai live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) auf Fabio Wagner - trotz dessen Sperre in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem brutalen Foul im Viertelfinale.

"An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel, das bestätigen seine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war", sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast, "den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet."

Verteidiger Wagner hatte im vierten Viertelfinale mit Red Bull München beim ERC Ingolstadt Ende März (2:7) seinen Gegenspieler Edwin Tropmann mit einem brutalen Check gegen den Kopf mitten auf dem Eis schwer verletzt und war daraufhin für 14 DEL-Spiele gesperrt worden, erst die Hälfte hat der 30-Jährige abgesessen. Die Sperre gilt nur für die Liga.

Dagegen fehlt im 25-köpfigen Aufgebot für die Testspiele gegen Österreich am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen der langjährige Kapitän Moritz Müller. Der 39-Jährige, der bei Olympia in Mailand das "C" auf der Brust an NHL-Star Leon Draisaitl abgeben musste, hat noch nicht entschieden, ob er seine Karriere bei den Kölner Haien fortsetzt.