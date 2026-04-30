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DEL-Finale: Spiel 4 jetzt live & kostenlos - Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin im Livestream auf Joyn

Aktualisiert:

von ran.de
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DEL-Finale, Spiel 4: Eisbären Berlin - Adler Mannheim

Verfügbar auf Joyn180 Min

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht vor dem Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger gingen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbshistorie.

Und der Klub aus der Hauptstadt hat tatsächlich die Chance, erneut die Meisterschaft zu feiern.

Im DEL-Finale geht es gegen die Adler Mannheim, die erstmals seit 2019 wieder Meister werden könnten.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

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DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse.

Im Finale treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele der Finalserie auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Ausgewählte Spiele der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga werden über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das nächste Spiel:

  • Partie: Spiel 4 - Eisbären Berlin - Adler Mannheim

  • Datum: 30. April 2026

  • Uhrzeit: 19:30 Uhr

DEL-Finale: Wann finden die nächsten Spiele statt?

  • 30. April; 19:30 Uhr: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim (auch im Livestream auf Joyn)

  • Spiel 5 - TBD wenn notwendig

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

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