Eishockey
Eishockey-WM 2026: Moritz Seider äußert sich zur möglichen Teilnahme
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Eishockey-Highlights: Deutschland vs. Slowakei
Videoclip • 03:35 Min
Moritz Seider lässt seine WM-Teilnahme in der Schweiz noch offen. Sein Fitnesszustand sei mitentscheidend dafür.
Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat seine Teilnahme bei der WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) noch offen gelassen. Er wolle immer spielen, sagte der NHL-Profi der Detroit Red Wings am Rande des dritten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin bei MagentaSport, "aber ich muss schauen, ob ich bis dahin fit werde."
Die Eishockey-WM 2026 - ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn
Seider, der mit Detroit erneut die Playoffs um den Stanley Cup verpasst hatte, ist angeschlagen und macht derzeit in Deutschland die Reha. "Ich würde immer gerne spielen, aber es hängt davon ab, was der Körper macht. Das steht noch in den Sternen." Die Generalprobe findet am 10. Mai in Mannheim gegen die USA statt, fünf Tage später beginnt die WM in Zürich gegen die USA.
Weitere Eishockey-News
Eishockey
DEL-Finale: Spiel drei heute live - Adler Mannheim - Eisbären Berlin live im Stream auf Joyn
Eishockey
Eishockey: Kreis nominiert Wagner - trotz dessen Sperre
NHL
Drama-Pleite: Draisaitl mit Oilers vor dem Aus
Eishockey
Aus für Stützle und Ottawa - kommt er zur WM?
Eishockey
DEB-Team gewinnt auch zweiten WM-Test gegen die Slowakei
Eishockey
Draisaitl und Edmonton unter Druck - Playoff-Aus droht