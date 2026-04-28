Eishockey-WM 2026: Moritz Seider äußert sich zur möglichen Teilnahme

Moritz Seider lässt seine WM-Teilnahme in der Schweiz noch offen. Sein Fitnesszustand sei mitentscheidend dafür.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat seine Teilnahme bei der WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) noch offen gelassen. Er wolle immer spielen, sagte der NHL-Profi der Detroit Red Wings am Rande des dritten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin bei MagentaSport, "aber ich muss schauen, ob ich bis dahin fit werde."

Die Eishockey-WM 2026 - ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn

Seider, der mit Detroit erneut die Playoffs um den Stanley Cup verpasst hatte, ist angeschlagen und macht derzeit in Deutschland die Reha. "Ich würde immer gerne spielen, aber es hängt davon ab, was der Körper macht. Das steht noch in den Sternen." Die Generalprobe findet am 10. Mai in Mannheim gegen die USA statt, fünf Tage später beginnt die WM in Zürich gegen die USA.