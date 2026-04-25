Krefeld Pinguine sind Zweitliga-Meister: Sportlicher DEL-Aufstieg nicht sicher

Die Krefeld Pinguine krönen sich zum Meister in der DEL2. Zumindest sportlich erfüllen sie die Voraussetzung für das Comeback in der DEL.

Vier Jahre nach dem Abstieg haben die Krefeld Pinguine die Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geschafft - zumindest sportlich.

Das Team des ehemaligen Bremerhavener Erfolgstrainers Thomas Popiesch gewann auch das vierte Finale der DEL2 bei den Kassel Huskies mit 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) und holte sich die Meisterschaft der zweiten Liga und damit das Aufstiegsrecht.

Ob der zweimalige deutsche Meister aber tatsächlich in die DEL zurückkehrt, ist noch nicht sicher. Pinguine-Hauptgesellschafter Peer Schopp hatte zuletzt die Chancen auf "60:40" beziffert, die notwendigen 1,4 Millionen Euro für das Lizenzverfahren in der DEL hinterlegen zu können. Man sei aber "auf einem sehr guten Weg".

Krefeld hatte sich vor der Saison für den Aufstieg beworben, vor einigen Wochen aber Bedenken geäußert, ob die finanziellen Voraussetzungen erfüllt werden könnten.