DEL: Eisbären Berlin mit Machtdemonstration bei erstem Finalspiel in Mannheim

ran Eishockey WM live Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die Playoff-Könige der Eisbären Berlin haben im DEL-Finale der Superlative mit zehn deutschen Olympiateilnehmern gleich ein Ausrufezeichen gesetzt.

Zum Auftakt der Endspielserie der erfolgreichsten Klubs in der DEL-Historie siegte der Titelverteidiger und Rekordmeister 7:3 (3:0, 2:0, 2:3) bei den Adlern Mannheim - mit gnadenloser Effizienz. Das Team des Meistermachers Serge Aubin, der bislang alle seine 14 Playoff-Serien mit Berlin gewonnen hat, fuhr damit den ersten von vier notwendigen Erfolgen zum zwölften Titelgewinn ein. Jetzt erst recht! Das deutsche Eishockey-Team greift wieder an - alle WM-Spiele live auf ProSieben und auf Joyn Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es in der Hauptstadt weiter. Dann könnte Eisbären-Kapitän Kai Wissmann fehlen, der im letzten Drittel nach einem Bandencheck eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhielt. "Im ersten Drittel haben wir aus unseren Chancen Kapital geschlagen, im zweiten Drittel so gespielt, wir wir können", sagte Aubin bei MagentaSport, "im dritten haben wir ihnen die Möglichkeit gegeben, ins Spiel zurückzukommen. Wir müssen unser Niveau noch weiter steigern."

Zahlreiche Olympia- und WM-Stars auf dem Eis Liam Kirk (4./58.), Jean-Sébastien Dea (11.), Les Lancaster (19.), Ty Ronning (35.), Markus Vikingstad (36.) und Andreas Eder (57.) erzielten vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena die Tore für die Eisbären, die seit 2002 in den Playoffs nicht mehr gegen Mannheim verloren haben. Kris Bennett (42.), Alexander Ehl (48.) und John Gilmour (56.) verkürzten für die Adler, die erstmals seit 2019 wieder im Finale stehen. DEL-Finale: Spiele 3 und 4 zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin am 26. und 28. April live ab 19:00 Uhr im Stream auf Joyn Zehn deutsche Olympiateilnehmer standen auf dem Eis, dazu ein halbes Dutzend weitere Kandidaten für die WM in drei Wochen in der Schweiz. Im deutschen Torhüterduell zwischen Maximilian Franzreb und Jonas Stettmer hatte zunächst der Berliner mehr zu tun, weil die Gastgeber furios starteten. Doch Stettmer war auf dem Posten, das erste Tor kassierte Franzreb: In Überzahl hatten die Berliner Glück, dass die Scheibe zum völlig freien Kirk gelangte, der Franzreb außer Position erwischte und die Führung der Eisbären erzielte.

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