Eishockey: DEB-Team gewinnt auch zweiten WM-Test gegen die Slowakei

ran Mehr Sport DEL: Mega-Check gegen Gawanke führt zu Spielausschluss Videoclip • 03:22 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands Eishockey-Stars feiern im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen die Slowakei den nächsten Sieg.

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Brunnhuber sorgt für die Entscheidung Der Schwenninger Angreifer Alexander Karachun, der als einziger Spieler im Vorfeld der beiden Tests gegen die Slowaken neu zum Kreis-Team gestoßen war, brachte Deutschland in Führung (23.). Fabrizio Pilu von den Augsburger Panthern erhöhte mit seinem ersten Länderspieltor auf 2:0 (38.). Ende des zweiten Drittels verkürzten die Gäste, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, in Unterzahl durch David Romanak (40.). Tim Brunnhuber sorgte wenige Sekunden vor der Schlusssirene für die Entscheidung (60.).