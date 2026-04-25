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Eishockey: DEB-Team gewinnt auch zweiten WM-Test gegen die Slowakei
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:22 Min
Deutschlands Eishockey-Stars feiern im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen die Slowakei den nächsten Sieg.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Rahmen der WM-Vorbereitung (WM 2026 ab 15. Mai live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) auch das zweite Duell gegen die Slowakei gewonnen.
Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich in Augsburg 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gegen den Olympia-Vierten durch.
Am Donnerstag hatte das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in dem die meisten Stammspieler aufgrund der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) oder in der nordamerikanischen NHL noch fehlen, in Kaufbeuren mit 3:1 gewonnen.
Brunnhuber sorgt für die Entscheidung
Der Schwenninger Angreifer Alexander Karachun, der als einziger Spieler im Vorfeld der beiden Tests gegen die Slowaken neu zum Kreis-Team gestoßen war, brachte Deutschland in Führung (23.). Fabrizio Pilu von den Augsburger Panthern erhöhte mit seinem ersten Länderspieltor auf 2:0 (38.).
Ende des zweiten Drittels verkürzten die Gäste, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, in Unterzahl durch David Romanak (40.). Tim Brunnhuber sorgte wenige Sekunden vor der Schlusssirene für die Entscheidung (60.).
Zwei Niederlagen zum Vorbereitungsstart gegen Tschechien
Zum Auftakt der Vorbereitung hatte das DEB-Team 3:5 und 1:4 gegen den 13-maligen Weltmeister Tschechien verloren. Nach dem Slowakei-Doppelpack folgen Duelle mit Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie mit Olympiasieger USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM in der Schweiz beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.
Zuvor hatten die deutschen Eishockey-Frauen ebenfalls in Augsburg ihre Saison mit einem mühsamen Sieg beendet. Im zweiten Duell mit der Schweiz innerhalb von 45 Stunden setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) durch. Zwei Tage zuvor hatte das DEB-Team in Kaufbeuren deutlich souveräner 5:1 gewonnen.
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