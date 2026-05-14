NHL: Edmonton Oilers trennen sich von Coach Kris Knoblauch

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: So funktioniert der Turniermodus Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Leon Draisaitl bekommt bei den Edmonton Oilers einen neuen Cheftrainer. Die kanadische NHL-Franchise trennte sich von Headcoach Kris Knoblauch.

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers nehmen mit einem neuen Cheftrainer den nächsten Anlauf auf den ersehnten Stanley-Cup-Triumph. Die kanadische NHL-Franchise hat sich nach drei Spielzeiten von Headcoach Kris Knoblauch getrennt, auch Assistenztrainer Mark Stuart muss gehen. Das gaben die Oilers am Donnerstag bekannt. Eishockey-WM 2026: Finnland - Deutschland im Ticker, Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream "Nach einer gründlichen Analyse der vergangenen Saison sind wir der Ansicht, dass diese Veränderungen notwendig sind", sagte General Manager Stan Bowman.

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