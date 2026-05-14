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NHL: Edmonton Oilers trennen sich von Coach Kris Knoblauch
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:20 Min
Leon Draisaitl bekommt bei den Edmonton Oilers einen neuen Cheftrainer. Die kanadische NHL-Franchise trennte sich von Headcoach Kris Knoblauch.
Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers nehmen mit einem neuen Cheftrainer den nächsten Anlauf auf den ersehnten Stanley-Cup-Triumph.
Die kanadische NHL-Franchise hat sich nach drei Spielzeiten von Headcoach Kris Knoblauch getrennt, auch Assistenztrainer Mark Stuart muss gehen. Das gaben die Oilers am Donnerstag bekannt.
"Nach einer gründlichen Analyse der vergangenen Saison sind wir der Ansicht, dass diese Veränderungen notwendig sind", sagte General Manager Stan Bowman.
Zwei Final-Pleiten in den Playoffs für die Oilers mit Knoblauch
Unter dem 47 Jahre alten Kanadier waren die Oilers 2024 und 2025 jeweils dramatisch in der Finalserie der National Hockey League an den Florida Panthers gescheitert.
In dieser Saison war für Draisaitl (30), Kanadas Superstar Connor McDavid (29) und Kollegen bereits in der ersten Playoff-Runde gegen die Anaheim Ducks Schluss. Knoblauch hatte im vergangenen Oktober erst einen neuen Dreijahresvertrag bis 2029 unterschrieben.
McDavid hatte während der Saison für Unruhe gesorgt, als er seine Bewunderung für Jon Cooper, den Trainer des Ligarivalen Tampa Bay Lightning, kundtat. Cooper hatte die kanadische Auswahl beim Vier-Nationen-Turnier und bei den Olympischen Spielen in Mailand betreut.
Die Oilers, in der Ära Wayne Gretzky in den 1980er-Jahren das dominierende Team der NHL, warten seit 36 Jahren auf die sechste Meisterschaft.
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