NHL-Playoffs: Carolina Hurricanes gleichen gegen die Montreal Canadiens aus

Ein Däne wird bei den Carolina Hurricanes zum Helden. In den Finals der Eastern Conference gegen die Montreal Canadiens ist alles offen.

Die Carolina Hurricanes haben im Kampf um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ausgeglichen. Carolina kam im zweiten Spiel der Finals in der Eastern Conference zu einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Montréal Canadiens. Die Kanadier hatten den Auftakt der Best-of-seven-Serie noch klar mit 6:2 für sich entschieden.

Nikolaj Ehlers war bei den Hurricanes im heimischen Lenovo Center der gefeierte Spieler. Der Däne hatte sein Team zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht und erzielte nach 3:29 Minuten der Verlängerung auch den umjubelten Siegtreffer. Spiel drei findet in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr) in Montréal statt.