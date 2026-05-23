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NHL: Vegas baut Führung in den Conference Finals aus
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:53 Min
Die Vegas Golden Knights basteln in der Finalserie der Western Conference weiter an einer Überraschung. Der NHL-Champion von 2023 siegte bei Titelfavorit Colorado Avalanche erneut und steuert Richtung Stanley-Cup-Finale.
Die Eishockey-Stars der Vegas Golden Knights haben auch Spiel zwei der Finalserie der Western Conference gewonnen. Der NHL-Champion von 2023 siegte bei Titelfavorit Colorado Avalanche mit 3:1 und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung. Spiel drei steigt in der Nacht zu Montag im US-Bundesstaat Nevada.
Maßgeblichen Anteil am wertvollen Auswärtssieg hatte Knights-Stürmer Iwan Barbaschew mit zwei Toren. Vegas drehte die Partie dabei durch drei Treffer im dritten Drittel.
Colorado war als bestes Team der Regular Season in die Playoffs gestartet und hatte bis zum Beginn der Conference Finals mit acht Siegen bei nur einer Niederlage überzeugt. Die Avalanche galten deshalb als leichter Favorit, sie konnten ihren Heimvorteil in den ersten beiden Spielen aber nicht nutzen.
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