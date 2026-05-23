Vom 24. Mai bis 7. Juni findet in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr statt. ran hat alle Informationen zu den French Open zusammengetragen.

Die Sandplatzsaison im Tennis steht vor ihrem Höhepunkt. Mit den French Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Gespielt wird vom 24. Mai bis zum 7. Juni in Paris.

Im vergangenen Jahr konnte Carlos Alcaraz seinen Titel verteidigen, nachdem er das Turnier bereits 2024 im Finale gegen Alexander Zverev gewinnen konnte. Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era.

Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka.

Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

ran hat für euch zusammengefasst, wann die einzelnen Runden in Paris starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht.