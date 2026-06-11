Fußball-WM 2026: Brasilien vs. Marokko live im Free-TV, Stream und Liveticker

Rekord-Weltmeister Brasilien beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Marokko. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Für den Rekord-Weltmeister Brasilien geht die Endrunde 2026 am 14. Juni los. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko.

Brasilien hat eine eher durchwachsene WM-Qualifikation hinter sich, wurde nur Fünfter mit 28 Punkten - zehn Zähler hinter dem Ersten Argentinien. Dennoch unterschrieb der seit Mai 2025 amtierende Brasilien-Coach Carlo Ancelotti unmittelbar vor der Endrunde einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030.

Die Marokkaner haben hingegen eine makellose WM-Qualifikation gespielt, alle acht Spiele gewonnen. Zudem gewann das Team um Superstar Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch erst im Nachgang am Grünen Tisch nach einer Final-Pleite gegen den Senegal.