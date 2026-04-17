Eishockey: So viele wie noch nie - das sind die sieben Deutschen in den NHL-Playoffs

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Sechs Spieler, dazu auch ein Coach: Es haben sich mehr Deutsche für die Playoffs der NHL qualifiziert als jemals zuvor.

2020 standen schon einmal sechs deutsche Spieler in der Meisterrunde, diesmal kommt mit Marco Sturm aber noch ein Trainer hinzu. Doch wer sind die Deutschen in der NHL?

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers Bild: Larry MacDougal

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Nach der Olympia-Enttäuschung setzte es den nächsten bitteren Dämpfer. Aufgrund einer Unterkörperverletzung verpasste der Stürmer die letzten 14 Spiele der Hauptrunde. Ohne den Kölner drehte Connor McDavid zum Ende der Regular Season auf, doch wenn sie weit kommen wollen, brauchen die Oilers Draisaitl. Seit ein paar Tagen ist er wieder im Training, er soll in der ersten Runde gegen die Anaheim Ducks sein Comeback geben - womöglich schon im ersten Spiel am Montag. Nach zwei Finalniederlagen nacheinander soll es nun endlich klappen, den ersehnten Stanley Cup erstmals seit 1990 wieder nach Edmonton zu holen. Mit Draisaitl, in seiner Karriere bereits Top-Torjäger sowie MVP und aktuell bestbezahlter Spieler der Liga, in Topform stehen die Chancen gut.

Joshua Samanski, Edmonton Oilers Bild: Getty Images via AFP

Nach seinem Wechsel von den Straubing Tigers in die Oilers-Organisation war der Stürmer eigentlich für das Farmteam Bakersfield Condors vorgesehen, doch plötzlich ging alles ganz schnell. Ende Januar feierte Samanski sein NHL-Debüt, seit wenigen Wochen gehört er - auch begünstigt durch die Draisaitl-Verletzung - zum Stammpersonal. Die Eiszeit stieg zuletzt, meist führt Samanski die dritte Reihe als Center an. Inwiefern der Olympia-Fahrer aber in den Playoffs zum Einsatz kommt, wird sich zeigen.

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Tim Stützle, Ottawa Senators Bild: AFP/GETTY IMAGES/SID/BRUCE BENNETT

Der Stürmer schaffte mit Kanadas Hauptstadtklub zum zweiten Mal nacheinander den Sprung in die Playoffs - und der gebürtige Viersener hatte erneut großen Anteil. Mit 83 Punkten (34 Tore, 49 Vorlagen) war Stützle wie im Vorjahr der Topscorer der Senators. Ende März knackte der Nationalspieler als erst vierter Deutscher die Marke von 400 Punkten in der NHL. Zuvor war dies nur Leon Draisaitl (1053), Marco Sturm (487) und Jochen Hecht (463) gelungen. In der ersten Playoffrunde bekommt es Ottawa mit den Carolina Hurricanes, dem besten Team im Osten, zu tun.

Nico Sturm, Minnesota Wild Bild: IMAGO/Larry MacDougal

Nach seinem zweiten Stanley-Cup-Triumph zog es den Augsburger von den Florida Panthers dorthin zurück, wo sein NHL-Abenteuer einst begonnen hatte. Auch in Minnesota ist Vorkämpfer Sturm als Zwei-Wege-Stürmer in den hinteren Reihen gefragt, für das Scoring sind andere zuständig. Zuletzt kam er aber nur unregelmäßig zum Einsatz. Mit den Wild stehen die Chancen auf den dritten Titel gar nicht schlecht, die Mannschaft um die Topstars Kirill Kaprisow und Quinn Hughes gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Sturm und Co. fordern zum Playoff-Auftakt direkt die Dallas Stars im Topduell der ersten Runde.

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Lukas Reichel, Boston Bruins Bild: Getty Images via AFP

Der Erstrundenpick von 2020 wird in der besten Liga der Welt munter getauscht. Von den Chicago Blackhawks ging es zunächst zu den Vancouver Canucks, doch auch das Schlusslicht der Liga fand keine Verwendung für den 23 Jahre alten Stürmer. Mittlerweile läuft Reichel, der in der Nationalmannschaft verlässlich sein großes Potenzial aufblitzen lässt, für die Bruins auf. Der Start in Boston verlief verheißungsvoll, nachhaltig durchsetzen konnte sich Reichel in der Mannschaft des deutschen Head Coaches Marco Sturm aber bisher nicht. Die Traditionsfranchise dürfte die letzte Chance für ihn in der NHL sein.

Marco Sturm, Boston Bruins Bild: Getty Images via AFP

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Vor acht Jahren führte der Niederbayer die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer sensationell zur Olympia-Silbermedaille. Anschließend zog es Sturm nach Nordamerika in die Organisation der Los Angeles Kings, zunächst als Co-Trainer, dann als Chefcoach des AHL-Farmteams Ontario Reign. Auf seine Chance in der NHL musste er lange warten. Bei den Bruins, bei denen er zwischen 2005 und 2010 seine erfolgreichste Zeit als Spieler verbrachte, schaffte der frühere Stürmer sofort den nicht für möglich gehaltenen Einzug in die Playoffs. Das Team um Topstar David Pastrnak trifft in Runde eins auf die Buffalo Sabres.

John-Jason Peterka, Utah Mammoth Bild: IMAGO/Imagn Images