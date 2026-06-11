Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal live im Free-TV, Stream & Ticker

Der Finalist der letzten WM tritt in seinem ersten Gruppenspiel gegen den Senegal an. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.

Frankreich startet am 16. Juni in die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

In den letzten zwei WM-Endrunden stand der Weltranglistenerste jeweils im Finale: Eines davon konnte die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gewinnen.

Diesen Sommer haben "Les Bleus" die Chance, den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte klarzumachen. Bereits jetzt ist dabei klar: Es wird das letzte Turnier von Deschamps, der seit 2012 an der Seitenlinie steht. Sein letztes Aufgebot kann es dabei durchaus sehen lassen: Frankreich gilt aufgrund von Superstars wie Kylian Mbappe, Michael Olise oder Ousmane Dembele als absoluter Titelfavorit.

Im ersten Gruppenspiel trifft die Mannschaft auf den Senegal. Dieser hatte Anfang des Jahres den Afrika-Cup gewonnen, ehe der Turniersieg am grünen Tisch an Marokko gegeben wurde. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an England.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist 24 Jahre her: Bei der WM 2002 konnte der Senegal die Franzosen überraschend mit 1:0 besiegen und dadurch als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied.