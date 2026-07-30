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Eishockey-WM 2027 in Deutschland: Keine Russland-Rückkehr
Aktualisiert:von SID
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Eishockey-WM 2027: Deutschland zwischen Trainer-Sorgen und Vorfreude
Videoclip • 02:19 Min
Die Eishockey-Nationalmannschaften aus Russland und Belarus werden bei der WM 2027 in Deutschland kein Comeback geben.
Bei der Eishockey-WM 2027 im kommenden Jahr in Deutschland (live auf ProSieben und Stream auf Joyn) wird es nicht zu einer Rückkehr von Russland und Belarus kommen. Das teilte der Weltverband IIHF am Donnerstag mit.
Grund für den russischen Ausschluss seien die "anhaltenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Schutz und sportlicher Integrität", bei Belarus "Sicherheitsbedenken".
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Anfang Juli die Sanktionen gegen Russland weitestgehend aufgehoben und damit auch den Weg für russische Mannschaften zurück in den Weltsport freigemacht.
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Russland und Belarus sei 2022 im Eishockey ausgeschlossen
Belarus war bereits im vergangenen Mai vom IOC wieder in vollem Umfang zugelassen worden. In der Folge hatte die IIHF überlegt, ob sie beide Nationen wieder zu Wettbewerben zulässt. Russland und Belarus sind seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine im Jahr 2022 im Eishockey ausgeschlossen.
Die nächste Eishockey-WM findet vom 13. bis 30. Mai kommenden Jahres in Düsseldorf und Mannheim statt. Das Eröffnungsspiel steigt in der Fußballarena auf Schalke.
Ob die russischen Frauen bei der WM im kommenden Jahr im kanadischen Québec teilnehmen dürfen, ist noch offen. "Unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Umstände und der Risikobewertung" werde die IIHF im November die Situation prüfen.
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