Eishockey-WM 2027 in Deutschland: Keine Russland-Rückkehr

Die Eishockey-Nationalmannschaften aus Russland und Belarus werden bei der WM 2027 in Deutschland kein Comeback geben.

Bei der Eishockey-WM 2027 im kommenden Jahr in Deutschland (live auf ProSieben und Stream auf Joyn) wird es nicht zu einer Rückkehr von Russland und Belarus kommen. Das teilte der Weltverband IIHF am Donnerstag mit.

Grund für den russischen Ausschluss seien die "anhaltenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Schutz und sportlicher Integrität", bei Belarus "Sicherheitsbedenken".

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Anfang Juli die Sanktionen gegen Russland weitestgehend aufgehoben und damit auch den Weg für russische Mannschaften zurück in den Weltsport freigemacht.