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Eishockey: Eröffnungsspiel der Heim-WM steigt offenbar in Schalker Fußballarena
Veröffentlicht:von SID
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In der Schalker Fußballarena soll die Eishockey-WM 2027 gestartet werden. Das geht aus einem Bericht hervor.
Das Eröffnungsspiel der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird voraussichtlich in der Fußballarena auf Schalke stattfinden. Das berichtet die "Bild" am Samstagabend, nach "SID"-Informationen müssen der Kongress des Weltverbands IIHF sowie die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Vorhaben noch zustimmen. Bereits 2010 war das Turnier im Gelsenkirchener Stadion gestartet.
Laut der "Bild" soll am 13. Mai ein Top-Gegner auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) warten, vermutlich Olympiasieger USA oder der diesjährige Gastgeber Schweiz. Diesmal soll der Innenraum aufgrund der schlechteren Sicht nicht bestuhlt werden. Der DEB und das Organisationskomitee sollen zudem Wert darauf gelegt haben, in einer Arena mit verschließbarem Dach zu spielen.
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Eishockey-WM 2027: Spiele auf Schalke, in Düsseldorf und in Mannheim
Die Schalker Arena ist damit der dritte Austragungsort der WM 2027, neben den regulären Spielstätten in Düsseldorf und Mannheim. Im Düsseldorfer Dome findet das Finalwochenende statt, die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrunde in der Mannheimer SAP Arena.
Die IIHF hält ihren Kongress am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche ab. Die DFL muss ebenso zustimmen, wenige Tage später steht der vorletzte Bundesliga-Spieltag an.
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