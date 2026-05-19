Eishockey-WM: Deutschland schiebt Frust nach Fehlstart

NHL-Star Moritz Seider war nach der herben Niederlage des DEB-Teams gegen die Schweiz sichtlich angefressen. Bundestrainer Harold Kreis will das Team nun erst einmal "beruhigen".

Moritz Seider ließ seinem Frust freien Lauf. "Im zweiten Drittel sind wir völlig auseinandergefallen. So kommt ein Spielstand zustande", sagte der NHL-Star nach der schmerzhaften 1:6-Klatsche im Derby gegen Gastgeber Schweiz bei MagentaTV: "Das geht einfach nicht."

Nach drei Pleiten zum Start der Eishockey-WM droht das Vorrunden-Aus wie im Vorjahr. Ein Sieg gegen Olympiasieger und Titelverteidiger USA am Mittwoch (20.20 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist nahezu Pflicht. "Wir sind alle professionell genug, um das hinter uns zu lassen und wieder in die Spur zu finden", forderte Seider.

Am Dienstag hat die Mannschaft trainingsfrei. "Für mich geht es darum, sie zu beruhigen, sie zu fokussieren", sagte Bundestrainer Harold Kreis: "Wie wir damit umgehen, wie wir reagieren ist jetzt entscheidend." Mit null Punkten und nur zwei Treffern ist Deutschland das Schlusslicht der Gruppe A, das Viertelfinale ist in weiter Ferne.