Eishockey
Eishockey-WM 2026: Deutschland vs. Schweiz jetzt live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
WM: Schweiz-Deutschland im Livestream
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im dritten Spiel trifft Deutschland auf die Schweiz. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.
Nach den beiden Niederlage gegen Finnland und Lettland steht das DEB-Team am Montag gegen die Schweiz (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) allerdings schon mächtig unter Druck.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Deutschland vs. Schweiz heute im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Deutschland vs. Schweiz
Wettbewerb: Eishockey-WM, 3. Spieltag
Datum: 18. Mai 2026
Uhrzeit: 20:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
Deutschland gegen die Schweiz: Läuft das Spiel der Eishockey-WM heute live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben übertragen.
Deutschland trifft auf die Schweiz: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM heute live im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie Lettland gegen Deutschland live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
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Deutschland vs. Schweiz: Wo kann ich das Spiel heute im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 19:55 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Deutschland spielt gegen die Schweiz: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zu Schweiz gegen Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Deutschland gegen die Schweiz
Datum und Uhrzeit: 18. Mai 2026; 20:20 Uhr
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream
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