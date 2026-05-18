Eishockey-WM
Eishockey-WM: Harold Kreis muss jetzt Antworten finden - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Rainer Nachtwey
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Eishockey-WM-Highlights: Kein Tor-Glück! DEB-Team verzweifelt an Lettland
Videoclip • 03:48 Min
Die Special Teams desolat, die Offensive stockt, das Team setzt seine Vorgaben (noch) nicht um - Bundestrainer Harold Kreis muss vor dem Spiel gegen die Schweiz handeln – sonst endet die WM erneut bereits nach der Vorrunde. Ein Kommentar.
"Wir haben keinen Plan. Wir haben bei 6 gegen 5 keinen Plan, wir haben im Powerplay keinen Plan, wir haben in Unterzahl keinen Plan. Der Wille ist da, die Mittel fehlen."
Vernichtende Worte von ran-Experte Stefan Ustorf. Worte, an denen sich Bundestrainer Harold Kreis nach der zweiten Niederlage im zweiten WM-Spiel messen lassen muss.
Das bedeutet, Kreis muss vor der dritten Partie am Abend gegen WM-Topfavorit und Gastgeber Schweiz (ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn) Antworten finden.
Zu viele Fragen stellen sich nach den ersten beiden Auftritten der Mannschaft – aber auch des Bundestrainers.
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Eishockey-WM: DEB-Auftritte werfen Fragen auf
Ob Special Teams, Reihen- und Kaderzusammenstellung, sowie Kadermanagement.
Auf eine desolate Special-Teams-Quote von 25 Prozent kommt die Kreis-Auswahl - Höchstwert wäre 200 Prozent (100 Prozent Power Play und 100 Prozent Penalty Killing als jeweiliger Bestwert addiert). Über 100 sollte der Wert liegen, um erfolgreich bei einer WM zu sein. Die deutschen Werte: 25 Prozent im Penalty Killing (ab 80+ ist der Wert gut), 0 von 6 die Ausbeute im Spiel mit einem Mann mehr.
Der Powerplay-Wert ist symbolisch für die Offensivbemühungen. Wirkliche Gefahr gegen Lettland ging nur von der Samanski-Reichel-Tiffels-Reihe aus. Dies lässt aber auch Fragen offen, ob die Reihenzusammenstellung so passt.
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DEB-Probleme: Kreis muss besser reagieren
Die einzige Reaktion des Bundestrainers während des Spiels gegen Lettland war nur der Tausch des Mittelstürmers von Marc Michaelis und Stefan Loibl. Da muss jetzt mehr kommen.
Zumal der Bundestrainer nach dem Spiel am ran-Mikro selbst monierte, dass ihm Stürmer vor dem Tor, der Verkehr vor dem Keeper und die Schüsse aufs Tor gefehlt haben. Hier wirft die Kaderzusammenstellung Fragen auf. Kreis hat in der Offensive sehr viele ähnliche Spielertypen geholt, aber keinen, der vor dem Tor die gegnerischen Verteidiger und den Keeper bearbeitet.
Michaelis, Kahun, Fischbuch, Reichel, Tiffels und auch Samanski versuchen es in den ersten beiden Turnier-Spielen eher spielerisch. Alle sind keine Spieler, die vor dem Tor Drecksarbeit verrichten und mal einen "reinschmölzen".
DEB-Team: Variabilität im Angriffsspiel fehlt
Kaderalternativen wie Maxi Kastner oder Manuel Wiederer, die Kreis als Defensivarbeiter sieht, spielen offensiv bei ihm keine Rolle, obwohl Kastner im Verein beim Powerplay immer wieder den Mann vor dem Tor gibt. Hier wird die fehlende Variabilität im Kreisschen Angriffsspiel deutlich.
Auch Andi Eder – gegen die Letten nur Zuschauer auf der Tribüne - wäre mit seiner Statur von 1,89 m und 90 kg einer, der seinen Körper in die Gegner reindrückt, auch wenn er es vom Verein nicht gewohnt ist, so zu spielen.
DEB-Probleme: Andere Trainer finden Antworten
Kreis muss noch suchen, andere Trainer haben auf diese Fragen Antworten gefunden. Die slowakische Verteidiger-Legende Zdeno Chara wurde sowohl in der NHL, als auch in der Nationalmannschaft in gewissen Situationen nicht an der blauen Linie, sondern vor dem Tor positioniert.
Der jetzige Coach der Anaheim Ducks, Joel Quenneville, hat in seiner Zeit bei den Chicago Blackhawks den bulligen Verteidiger Dustin Byfuglien umfunktioniert, der alles Gegnerische vor dem Tor bearbeitete, was Schlittschuhe trug.
DEB-Team: Kaderzusammensetzung wirft Fragen auf
Kreis muss jetzt Antworten finden, damit das Turnier nicht nach den Spielen gegen die Schweiz und Weltmeister und Olympiasieger USA gefühlt vorbei ist.
Einer, der ihm dabei nicht mehr weiterhelfen kann, ist Dominik Bokk. Auch die Entscheidung, ihn nach der Ankunft Reichels nach Hause zu schicken, wirft Fragen auf. Bokk war der beste Kölner in den Playoffs, erzielte sechs Tore in zehn Spielen für die Haie. Sicherlich ist Bokk auch der spielerische Typ statt Arbeiter. Er hat allerdings Qualitäten, die kaum einer im aktuellen Kader vorzuweisen hat, die ihn so außergewöhnlich machen, die ihn einst zu einem Erstrunden-Pick der St. Louis Blues im NHL-Draft machten.
Zumal es nicht nötig war, den Kader am ersten WM-Tag schon komplett mit allen 25 Spielern zu melden. Aktuell sitzt Verteidiger Philipp Sinn auf der Tribüne, nimmt aber den 25. Kader-Platz ein.
In seinen vier Weltmeisterschaften hat Kreis noch nie so früh den Kader komplett gemeldet. Auf alle Eventualitäten reagieren zu können, ist nicht mehr möglich. Hierauf wird Kreis keine Antwort mehr finden können.
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