ran Eishockey WM live DEB: Spiel unterbrochen! Jetzt muss die Bohrmaschine ran Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 in der Schweiz durch die zweite Niederlage in Folge einen Fehlstart hingelegt.

Auch mit Geburtstagskind Lukas Reichel hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft einen kapitalen WM-Fehlstart hingelegt, das Ziel Viertelfinale gerät schon früh in Gefahr. Beim ersten Einsatz des nachgereisten NHL-Stürmers unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis Lettland mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und steht nach zwei Pleiten in zwei Spielen bereits enorm unter Druck - mit nur einem Tor in 120 WM-Minuten. Nächster Gegner ist am Montag (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) der bislang ungeschlagene Gastgeber Schweiz. Eishockey-WM: Schweiz gewinnt auch zweites Gruppenspiel An Reichels 24. Geburtstag fand die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum Auftakt bereits 1:3 gegen den Olympiadritten Finnland verloren hatte, keinen Weg vorbei an DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis. Martins Dzierkals (19.) und Rudolfs Balcers (25.) trafen für das deutlich verjüngte lettische Team, das bei den Winterspielen in Mailand in ganz anderer Besetzung schon die deutschen Stars um Leon Draisaitl mit 4:3 besiegt hatte.

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Samanski scheitert vor Gudlevskis Ohne Draisaitl und Co., aber immerhin mit vier NHL-Profis, enttäuschte die DEB-Auswahl um Kapitän Moritz Seider vor 6000 Zuschauern in Zürich auf ganzer Linie. Edmonton-Stürmer Joshua Samanski vergab die größte Chance allein vor Gudlevskis (32.). Die Letten mit nur noch zehn Olympiateilnehmern und einem einzigen NHL-Spieler nutzten die Schwächen eiskalt aus. Reichel war am Donnerstag angereist, zuvor hatte er einen neuen Vertrag bei den Boston Bruins unterschrieben. Gegen Finnland hatte Kreis ihm noch eine Pause gegönnt. Am Montag wartet der Erzrivale Schweiz, der die letzten beiden WM-Duelle gewonnen hat und nach zweimal Silber in Folge endlich den ersten Titel gewinnen will. Deshalb tritt die "Nati" - anders als das DEB-Team - fast in Bestbesetzung an, inklusive sechs NHL-Profis um die Stars Roman Josi und Nico Hischier. "Da sind wirklich alle mit dabei, deshalb sind sie brutal eingespielt. Das ist ihre Stärke", sagte Stürmer Dominik Kahun, der seit fünf Jahren in der Schweiz spielt, "es sind unglaubliche Spieler, gleichzeitig auch super Charaktere."