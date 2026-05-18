Das DEB-Team startet mit zwei Niederlagen in die Eishockey-WM. Nach dem Fehlstart ist Bundestrainer Harold Kreis "genauso frustriert" wie die Mannschaft.

Nach dem kapitalen Fehlstart in die Eishockey-WM saß die Enttäuschung tief. "Genauso frustriert wie ich hier stehe, sitzt die Mannschaft in der Kabine", sagte Bundestrainer Harold Kreis nach der ernüchternden 0:2-Pleite gegen Lettland. Die Bilanz nach den ersten beiden Spielen in Zürich ist niederschmetternd: null Punkte, ein Tor in 120 Minuten, drei Gegentore in vier Unterzahlsituationen, kein einziger Powerplay-Treffer.

Schon ganz früh im Turnier ist die Viertelfinalteilnahme in großer Gefahr. Denn nun würden Pflichtsiege gegen die "Kleinen" Österreich, Ungarn und Großbritannien nicht zum Weiterkommen reichen, die deutsche Mannschaft muss auch einen der "Großen" schlagen - am Montag den Gastgeber Schweiz oder am Mittwoch (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) den Olympiasieger und Titelverteidiger USA.

Warum hakt es derart in der Offensive? "Wir hatten keinen Verkehr vor dem Tor", erklärte Kreis, man habe es dem Bremerhavener DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis "zu einfach gemacht". Wie es besser funktioniert, zeigten die Letten beim ersten Gegentor durch Martins Dzierkals (19.), als NHL-Goalie Philipp Grubauer völlig auf dem falschen Fuß erwischt wurde: "Grubi hat überhaupt nichts gesehen, er konnte die Scheibe nicht finden." Man habe eigentlich "wirklich viel Zeit in der Offensivzone verbracht, aber ohne Ertrag", bemängelte Kreis.