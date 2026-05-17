Livestream beendet • Eishockey WM: Schweiz-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min

Vom 15. bis zum 31. Mai läuft die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz. ran hat alle Infos zu den Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream, zum Spielplan und zum Modus zusammengefasst.

Es ist wieder so weit! Von Mitte bis Ende Mai wird der neue Eishockey-Weltmeister gesucht. Ausgetragen wird das Turnier in diesem Jahr in der Schweiz. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr vergessen zu machen. 2025 schied die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bereits nach der Gruppenphase aus. Wo und wann wird die Eishockey-WM 2026 ausgetragen? Wie sieht der genaue Zeitplan aus? Welche Spiele gibt es live im Free-TV zu sehen? ran hat alle Infos zur Eishockey-WM 2026.

Eishockey-WM 2026: Nächste Streams Gleich live Live in 43 Minuten • Eishockey WM: Deutschland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 43 Minuten • Eishockey WM: Deutschland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 18.05. 11:50 • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 18.05. 11:50 • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 18.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 18.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

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Eishockey-WM 2026: Wo findet das Turnier statt? Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg "zu Hause". Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt. Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Das ist der deutsche Kader - drei NHL-Spieler mit dabei

Eishockey-WM 2026: Wie sieht der Spielplan aus? Der neue Weltmeister und damit der Nachfolger der USA wird innerhalb von nur 17 Tagen ermittelt. Los geht es mit der Gruppenphase am 15. Mai. Der weitere Turnierverlauf: Gruppenphase: 15. bis 26. Mai

Viertelfinale: 28. Mai

Halbfinale: 30. Mai

Spiel um Platz 3: 31. Mai

Finale: 31. Mai

Eishockey-WM 2026: Welche Nationen sind mit dabei? Für die Eishockey-WM 2026 haben sich 16 Teams qualifiziert. Diese sind zunächst für die Vorrunde in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. Gruppe A: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien (Aufsteiger) Gruppe B: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien (Aufsteiger)

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Eishockey-WM 2026: Wie funktioniert der Modus? Insgesamt treten 16 Nationalmannschaften in zwei Achtergruppen an. In der Gruppenphase spielt anschließend jedes Team gegen jeden Gegner in der eigenen Gruppe. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Phase. Im Viertelfinale spielen jeweils die Tabellenersten der Gruppen über kreuz gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. In den Halbfinals würden dann die Gruppensieger auf die Gruppenzweiten der jeweils anderen Staffel treffen, sollten sie sich im Viertelfinale durchsetzen. Die Sieger des Halbfinales spielen abschließend im Finale um den Weltmeistertitel, die Verlierer treten zuvor im Spiel um Platz drei gegeneinander an.

Eishockey-WM 2026: Wann spielt die deutsche Mannschaft? Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen zunächst in Gruppe A sieben Vorrundenspiele auf dem Programm. Die Spiele des DEB-Teams im Überblick: Freitag, 15. Mai, 16:20 Uhr: Finnland - Deutschland 3:1 Sonntag, 17. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland - Lettland Montag, 18. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland - Schweiz Mittwoch, 20. Mai, 20:20 Uhr: USA - Deutschland Freitag, 22. Mai, 16:20 Uhr: Deutschland - Ungarn Samstag, 23. Mai, 20:20 Uhr: Österreich - Deutschland Montag, 25. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland - Großbritannien

Eishockey-WM 2026: Welche Spiele laufen im Free-TV? Bei der Eishockey-WM 2026 werden die Spiele mit deutscher Beteiligung, weitere Spiele in der Gruppenphase sowie die Viertelfinalspiele, beide Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Endspiel im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Die Spiele im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX in der Übersicht: Freitag, 15. Mai 2026: 16:20 Uhr: Finnland - Deutschland 20:20 Uhr: Schweiz - USA Sonntag, 17. Mai 2026: 20:20 Uhr: Deutschland - Lettland Montag, 18. Mai 2026: 16:20 Uhr: Finnland - USA 20:20 Uhr: Schweiz - Deutschland Dienstag, 19. Mai 2026: 16:20 Uhr: Lettland - Österreich Mittwoch, 20. Mai 2026: 16:20 Uhr: Österreich - Schweiz 20:20 Uhr: USA - Deutschland Donnerstag, 21. Mai 2026: 16:20 Uhr: Finnland - Lettland Freitag, 22. Mai 2026: 16:20 Uhr: Deutschland - Ungarn Samstag, 23. Mai 2026: 20:20 Uhr: Österreich - Deutschland Sonntag, 24. Mai 2026: 20:20 Uhr: Finnland - Österreich Montag, 25. Mai 2026: 20:20 Uhr: Deutschland - Großbritannien Dienstag, 26. Mai 2026: 16:20 Uhr: USA - Österreich Donnerstag, 28. Mai 2026: 16:20 Uhr: Viertelfinale 20:20 Uhr: Viertelfinale Samstag, 30. Mai 2026: 15:20 Uhr: Halbfinale 20:00 Uhr: Halbfinale Sonntag, 31. Mai 2026: 15:30 Uhr: Spiel um Platz drei 20:20 Uhr: Finale

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