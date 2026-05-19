Eishockey-WM 2026: So erreicht Deutschland noch das Viertelfinale

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: "Faden komplett verloren" - Frederik Tiffels erklärt DEB-Klatsche Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die Eishockey-WM 2026 droht für die deutsche Nationalmannschaft zum Debakel zu werden. Nach drei Niederlagen zum Auftakt ist der Einzug in das Viertelfinale in weite Ferne gerückt. Gegen die USA (am 20. Mai ab 19:55 LIVE im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist ein Sieg deshalb ein Muss. Zumal in der Folge mit Ungarn (22. Mai), Österreich (23. Mai) und Großbritannien (25. Mai) deutlich schwächere Gegner warten, die allesamt als klare Underdogs in die Partien gehen. Eishockey-WM: Harold Kreis muss jetzt Antworten finden - ein Kommentar Vier Siege aus den letzten vier Spielen würden Deutschland für den Einzug in das Viertelfinale reichen. Einen Ausrutscher darf sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis aber wohl nicht mehr erlauben. Das zeigt auch ein Blick in die vergangenen Jahre.

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Könnten auch drei Siege reichen? Sowohl 2023, 2024 als auch 2025 mussten in den deutschen Gruppen mindestens elf Punkte für das Weiterkommen erreicht werden. Bei noch zwölf zu vergebenden Zählern ist die Marschroute für Deutschland klar. Allerdings könnten in diesem Jahr unter Umständen sogar neun Punkte (drei Siege) für das Viertelfinale reichen, da gleich drei Teams die Gruppenphase mit neun Punkten abschließen könnten. Folgendes Szenario wäre denkbar: Österreich schlägt Lettland, gewinnt danach aber kein Spiel mehr

Deutschland verliert gegen die USA, gewinnt aber die letzten drei Spiele

Lettland gewinnt nach der Niederlage gegen Österreich seine Spiele gegen Ungarn und Großbritannien Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele dieser punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt: Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte

Die beste Tordifferenz aus diesen Direktbegegnungen

Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen