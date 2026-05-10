Eishockey-WM 2026: DEB-Team verliert mit Seider letzten Test gegen USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beendet die WM-Vorbereitung mit einer Niederlage. Das B-Team der USA ist eine Nummer zu groß.

Mit Hoffnungsträger Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe gegen die USA einen Dämpfer kassiert.

In Mannheim verlor die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis mit dem NHL-Verteidiger als Kapitän das letzte Vorbereitungsspiel mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA, zeigte aber eine ordentliche Leistung.

Der zuletzt angeschlagene Seider machte bei seinem persönlichen WM-Test einen guten Eindruck.

Ryker Lee (14.) brachte die USA in Überzahl in Führung, Sam Lafferty (24.), Alex Steeves (40.), Max Plante (42.) und Mathieu Olivier (59.) erzielten die restlichen Tore. Für das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trafen Parker Tuomie (39.) und Arkadiusz Dziambor (43.).

NHL-Star Seider, seit Ende April in Mannheim in der Reha, wollte nach dem Spiel endgültig über seine WM-Teilnahme entscheiden. Das Turnier in der Schweiz beginnt für die deutsche Mannschaft am Freitag (Die Eishockey-WM 2026 - ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn) gegen den Olympiadritten Finnland.

Im vierten Vorrundenspiel folgt am 20. Mai das Wiedersehen mit Titelverteidiger USA. Schon beim ersten WM-Spiel wird das Kreis-Team allerdings noch einmal ganz anders aussehen, vermutlich sechs Spieler von Meister Eisbären Berlin um Stürmer Frederik Tiffels stoßen noch dazu.