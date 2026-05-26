Eishockey-WM
Eishockey-WM 2026: Deutschland verpasst Viertelfinale - Ungarn verliert gegen Lettland
Aktualisiert:von ran.de
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team feiert Tor-Party gegen Großbritannien
Videoclip • 03:34 Min
Durch den Sieg von Lettland gegen Ungarn hat das DEB-Team den Einzug ins WM-Viertelfinale im Eishockey verpasst.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist aus der WM-Endrunde in der Schweiz ausgeschieden.
Lettland hat Ungarn in einem einseitigen Match mit 8:1 besiegt und damit das deutsche WM-Aus besiegelt.
Deutschland hatte es nicht mehr in der eigenen Hand
Das DEB-Team hatte seine Hausaufgaben am Montagabend gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen.
Doch in der eigenen Hand hatte das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr. Ob die zehn Punkte reichen würden, hing von den Ergebnissen am Dienstag ab.
Die Konstellation war klar: Lettland durfte nicht gewinnen. Doch die Letten schlugen Ungarn deutlich mit 8:1.
Damit ist die Partie zwischen den USA und Österreich (um 15:50 Uhr hier im Livestream) unbedeutend für den Turnierausgang Deutschlands.
Die nächsten Sport-Livestreams
Die aktuellsten Eishockey-Videos
ran Eishockey WM live
Eishockey WM - Grubauer vor WM-Aus: "Auf Wunder hoffen!"
Videoclip • 01:15 Min
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM - Wagner verrät: So verfolgen wir Lettland-Spiel
Videoclip • 01:58 Min
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team feiert Tor-Party gegen Großbritannien
Videoclip • 03:34 Min
Mehr Eishockey-News
WM
Kommentar: Kreis muss sich hinterfragen
WM
Deutscher WM-Kader fix! Kreis nominiert vier NHL-Stars
WM
Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Free-TV-Übertragungen, Joyn-Livestream, Modus
WM
USA gegen Österreich heute live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream
WM
Seider mit Kritik: "Haben im Moment keine wirkliche Identität"
Eishockey-WM auf ProSieben und Joyn
Harold Kreis vor dem Aus? DEB-Sportvorstand lässt Zukunft offen