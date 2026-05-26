Durch den Sieg von Lettland gegen Ungarn hat das DEB-Team den Einzug ins WM-Viertelfinale im Eishockey verpasst.

Lettland hat Ungarn in einem einseitigen Match mit 8:1 besiegt und damit das deutsche WM-Aus besiegelt.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist aus der WM-Endrunde in der Schweiz ausgeschieden.

Deutschland hatte es nicht mehr in der eigenen Hand

Das DEB-Team hatte seine Hausaufgaben am Montagabend gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen.

Doch in der eigenen Hand hatte das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr. Ob die zehn Punkte reichen würden, hing von den Ergebnissen am Dienstag ab.

Die Konstellation war klar: Lettland durfte nicht gewinnen. Doch die Letten schlugen Ungarn deutlich mit 8:1.

Damit ist die Partie zwischen den USA und Österreich (um 15:50 Uhr hier im Livestream) unbedeutend für den Turnierausgang Deutschlands.