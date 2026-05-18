Eishockey-WM 2026: Deutschland vs. Schweiz heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im dritten Spiel trifft Deutschland auf die Schweiz. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Nach den beiden Niederlage gegen Finnland und Lettland steht das DEB-Team am Montag gegen die Schweiz (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) allerdings schon mächtig unter Druck.

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