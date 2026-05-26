Nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei der Eishockey-WM in der Schweiz wackelt der Stuhl von Bundestrainer Harold Kreis. Während Sportvorstand Christian Künast die Zukunft des Bundestrainers offen lässt, kritisiert er Absagen aus der Bundesliga überraschend deutlich.

Für Deutschland ist die Eishockey-WM in der Schweiz bereits nach der Vorrunde beendet.

Die Schützenhilfe blieb aus, durch den 8:1-Sieg von Lettland gegen Ungarn am Dienstag hat das DEB-Team keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale.

Nach dem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar ist es die zweite große Enttäuschung für das Team innerhalb von wenigen Monaten.

Für Bundestrainer Harold Kreis könnte dies nun Folgen haben. DEB-Sportvorstand Christian Künast vermied im Gespräch mit ran jedenfalls ein klares Bekenntnis zu Kreis.

"Ab Montag beginnt die Analyse. Und dann arbeiten wir alles auf. Da arbeiten wir zusammen auf, wie wir es immer getan haben. Dann schauen wir weiter. Die Analyse wird schnell gehen, es wird nicht länger dauern als eine Woche, zehn Tage. Dann schauen wir nach vorne", sagte Künast, als er von ran-Moderator Matthias Killing in der Drittelpause des Spiels USA gegen Österreich auf die Zukunft des Bundestrainers angesprochen wurde.