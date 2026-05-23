Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat vor ihrem Spiel gegen Österreich einen bösen Rückschlag im Kampf ums Viertelfinale hinnehmen müssen.

Denn durch den Sieg Lettlands gegen Weltmeister USA sind die Aussichten der Mannen von Bundestrainer Harold Kreis nur noch minimal.

Lettland rangiert aktuell mit 6 Punkten auf dem 4. Platz - vor den USA, die 5 Punkte aufweisen.

Da sowohl Lettland und die USA noch auf die deutlich schwächer eingestuften Teams aus Großbritannien und Ungarn (Lettland) und Ungarn und Österreich (USA) treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Nationen nicht 6 Punkte einfahren gering.

Klar ist: Die deutsche Mannschaft benötigt nach den bisherigen vier Punkten noch zwei Siege nach regulärer Spielzeit gegen Österreich und Großbritannien.