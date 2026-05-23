Eishockey-WM
Eishockey-WM: Leon Gawanke schreibt Geschichte - und weiß nichts davon
Veröffentlicht:von SID
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Der DEB-Star erzielt beim klaren Sieg gegen Ungarn als erster deutscher Verteidiger einen Hattrick bei einer WM, ist sich sich der historischen Dimension aber nicht bewusst.
Dass er gerade Historisches geleistet hatte, wusste Leon Gawanke selbst nicht. "Als ich vom Eis gegangen bin, habe ich es zum ersten Mal gehört", sagte der Eishockey-Nationalspieler, der beim 6:2 gegen Ungarn als erster deutscher Verteidiger in einem WM-Spiel einen Hattrick erzielt hatte, dem SID.
"Es ist eine schöne Sache, ein gutes Gefühl", meinte Gawanke, der es in 40 Länderspielen zuvor nur auf insgesamt zwei Tore gebracht hatte: "Es ist schön, wenn er auch mal reingeht. Ich hatte in den ersten Spielen auch genug Chancen, heute ist der Knoten geplatzt."
Eishockey-WM 2026: DEB-Team ist angekommen - doch jetzt wartet die wahre Prüfung
Eishockey-WM 2026: Deutschland vs. Österreich am 23. Mai ab 19:55 Uhr auf Joyn streamen
Nicht nur für den Mannheimer persönlich, der mit nun drei Toren und zwei Vorlagen bester deutscher Scorer nach fünf WM-Spielen in der Schweiz ist, sondern auch für das Team. Denn Gawanke erzielte auch im zwölften Versuch den ersten Überzahltreffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). "Ich hoffe, dass es ein Knotenlöser sein kann", sagte der 26-Jährige, der seine vierte WM bestreitet, "wir hatten uns vorher auch Chancen im Powerplay erspielt, die nicht reingingen. Gut, dass wir das erste Tor mal geschossen haben. So kann's weitergehen."
Kommende Eishockey-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Eishockey
WM: Deutschland-Österreich im Livestream
185 MinBald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Eishockey
WM: Deutschland-Österreich im Livestream
185 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 19:50 • Eishockey
WM: Finnland-Österreich im Livestream
190 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 19:50 • Eishockey
WM: Finnland-Österreich im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Montag, 25.05. 19:55 • Eishockey
WM: Deutschland-Großbritannien im Livestream
185 MinBald verfügbar
Montag, 25.05. 19:55 • Eishockey
WM: Deutschland-Großbritannien im Livestream
185 Min
Deutschland braucht Sieg gegen Österreich
Sollte es auch, denn am Samstag (ab 19.55 Uhr live auf Pro Sieben und Joyn) gegen Österreich benötigt das DEB-Team den nächsten Dreier, um die Chance auf das Viertelfinale zu wahren. Gawanke erwartet "ausgeruhte Österreicher, die hatten zwei Tage frei". Das Duell mit dem Nachbarn, das die Deutschen in der Vorbereitung zweimal gewannen (4:3 und 5:2), dürfte das "Endspiel" um das Viertelfinale werden.
"Es ist eine Mannschaft, die sehr hart arbeitet und sehr gut ins Turnier reingekommen ist", meinte Samuel Dove-McFalls, der gegen Ungarn sein erstes Länderspieltor erzielte. Der gebürtige Kanadier, der mit 29 Jahren im April für das Geburtsland seiner Großmutter debütiert hatte, stocherte den Puck mit Hilfe des ungarischen Torwarts Bence Balizs zum zwischenzeitlichen 4:0 über die Linie. "So schieße ich gerne Tore", sagte der Nürnberger lachend, "von meinen 23 Toren in der Hauptrunde in dieser Saison waren 20 genauso. Es ist egal wie, Hauptsache, die Scheibe geht rein."
Mehr Eishockey-News
WM
Eishockey-WM 2026 heute live: Spielplan, Free-TV-Übertragungen, Joyn-Livestream, Modus - Finnland vs. Lettland
NHL
NHL-Playoffs: Vegas schockt die Avalanche erneut
WM
Deutschland vs. Österreich live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
WM
DEB-Team ist im Turnier angekommen - jetzt wartet die wahre Prüfung
WM
Eishockey-WM: So kommt Deutschland noch ins Viertelfinale
WM
DEB-Team landet ersten WM-Sieg - und darf von mehr träumen