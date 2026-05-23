Eishockey-WM: Leon Gawanke schreibt Geschichte - und weiß nichts davon

Der DEB-Star erzielt beim klaren Sieg gegen Ungarn als erster deutscher Verteidiger einen Hattrick bei einer WM, ist sich sich der historischen Dimension aber nicht bewusst.

Dass er gerade Historisches geleistet hatte, wusste Leon Gawanke selbst nicht. "Als ich vom Eis gegangen bin, habe ich es zum ersten Mal gehört", sagte der Eishockey-Nationalspieler, der beim 6:2 gegen Ungarn als erster deutscher Verteidiger in einem WM-Spiel einen Hattrick erzielt hatte, dem SID.

"Es ist eine schöne Sache, ein gutes Gefühl", meinte Gawanke, der es in 40 Länderspielen zuvor nur auf insgesamt zwei Tore gebracht hatte: "Es ist schön, wenn er auch mal reingeht. Ich hatte in den ersten Spielen auch genug Chancen, heute ist der Knoten geplatzt."

Nicht nur für den Mannheimer persönlich, der mit nun drei Toren und zwei Vorlagen bester deutscher Scorer nach fünf WM-Spielen in der Schweiz ist, sondern auch für das Team. Denn Gawanke erzielte auch im zwölften Versuch den ersten Überzahltreffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). "Ich hoffe, dass es ein Knotenlöser sein kann", sagte der 26-Jährige, der seine vierte WM bestreitet, "wir hatten uns vorher auch Chancen im Powerplay erspielt, die nicht reingingen. Gut, dass wir das erste Tor mal geschossen haben. So kann's weitergehen."