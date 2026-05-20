Eishockey-WM 2026: USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im vierten Spiel trifft Deutschland auf die USA. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz steht das DEB-Team am Mittwoch gegen die USA (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und Joyn) vor dem Aus.

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