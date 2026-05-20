Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die Eishockey-WM 2026 droht für die deutsche Nationalmannschaft zum Debakel zu werden. Nach drei Niederlagen zum Auftakt schien der Einzug ins Viertelfinale in weite Ferne gerückt - doch nun erscheint der Weg etwas einfacher.

Selbst bei einer Niederlage gegen die USA (am 20. Mai ab 19:55 LIVE im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist noch alles drin - Voraussetzung: Ein klarer Sieg gegen Österreich mit drei Toren Unterschied oder mehr.

Klar ist: die weiteren Partien gegen die vermeintlichen Underdogs Ungarn (22. Mai) und Großbritannien (25. Mai) müssen gewonnen werden. Das Duell mit Österreich (23. Mai) verkommt damit zum allesentscheidenden Wegweiser.

Dafür bedarf es allerdings bestimmter Voraussetzungen - nämlich dass Deutschland, Österreich und Lettland die Gruppe punktgleich abschließen.