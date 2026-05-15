Eishockey
Finnland - Deutschland: Eishockey-WM 2026 im Free-TV und Livestream - Auftaktpleite für DEB-Team
Aktualisiert:von ran
Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im ersten Spiel trifft Deutschland auf Finnland. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Update, 18:35 Uhr: DEB-Team verliert zum Auftakt
Es bleibt beim 3:1! Die Sekunden ticken herunter und nach einem Fehlpass wissen beide Mannschaften, dass nichts mehr passieren wird. So halten die Mannen von Harold Kreis für die letzten Momente den Puck in den eigenen Reihen auf Höhe der Mittellinie, ehe die Sirene ertönt.
Gegen Lettland (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn). Steht das DEB-Team damit schon mächtig unter Druck.
Eishockey-EM: Auftaktpleite für Deutschland ohne Sturm und Reichel
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Hoffnung.
Zum Start in das Turnier gibt es direkt einen Kracher für die DEB-Auswahl: Finnland gehört zu den absoluten Top-Nationen im Eishockey.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Finnland vs. Deutschland im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Finnland vs. Deutschland
Wettbewerb: Eishockey-WM, 1. Spieltag
Datum: 15. Mai 2026
Uhrzeit: 16:20 Uhr
Austragungsort: Hallenstadion (Zürich)
Finnland gegen Deutschland: Läuft das Spiel der Eishockey-WM im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben übertragen.
Deutschland trifft auf Finnland: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie Finnland gegen Deutschland live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
Aktuelle Eishockey-Videos
Finnland vs. Deutschland: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:45 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Deutschland spielt gegen Finnland: Wo gibt's einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zu Finnland gegen Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Finnland gegen Deutschland
Datum und Uhrzeit: 15. Mai 2026; 16:20 Uhr
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream
Mehr News zur Eishockey-WM
WM
Eishockey-WM 2026 heute live: Free-TV-Übertragung, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos
WM
WM: Spektakuläres Auftaktduell zwischen Kanada und Schweden
WM
Wenig NHL-Power: Auftaktpleite für Deutschland
Eishockey-WM 2026 ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn
ran-Moderator: "Deutschen werden die Welt überraschen"
Eishockey-WM 2026 ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn
Kurz vor der WM: NHL-Star verstärkt das DEB-Team
Deutsche Eishockey Nationalmannschaft
Eishockey-WM: Entscheidung um NHL-Star Nico Sturm gefallen