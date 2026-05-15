Finnland - Deutschland: Eishockey-WM 2026 im Free-TV und Livestream - Auftaktpleite für DEB-Team

Livestream beendet • Eishockey WM: Finnland-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min

Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im ersten Spiel trifft Deutschland auf Finnland. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Update, 18:35 Uhr: DEB-Team verliert zum Auftakt Es bleibt beim 3:1! Die Sekunden ticken herunter und nach einem Fehlpass wissen beide Mannschaften, dass nichts mehr passieren wird. So halten die Mannen von Harold Kreis für die letzten Momente den Puck in den eigenen Reihen auf Höhe der Mittellinie, ehe die Sirene ertönt. Gegen Lettland (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn). Steht das DEB-Team damit schon mächtig unter Druck. Eishockey-EM: Auftaktpleite für Deutschland ohne Sturm und Reichel

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Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Hoffnung. Zum Start in das Turnier gibt es direkt einen Kracher für die DEB-Auswahl: Finnland gehört zu den absoluten Top-Nationen im Eishockey. ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Finnland vs. Deutschland im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt? Begegnung: Finnland vs. Deutschland

Wettbewerb: Eishockey-WM, 1. Spieltag

Datum: 15. Mai 2026

Uhrzeit: 16:20 Uhr

Austragungsort: Hallenstadion (Zürich)

Finnland gegen Deutschland: Läuft das Spiel der Eishockey-WM im Free-TV? Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben übertragen.

Deutschland trifft auf Finnland: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM im Pay-TV? MagentaSport zeigt die Partie Finnland gegen Deutschland live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.

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Finnland vs. Deutschland: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen? Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:45 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.

Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Finnland gegen Deutschland Datum und Uhrzeit: 15. Mai 2026; 16:20 Uhr

Free-TV: ProSieben

Pay-TV: MagentaSport

Livestream: Joyn, sporteurope.tv

Liveticker: ran.joyn.de Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream

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