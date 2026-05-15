Eishockey-EM: Auftaktpleite für Deutschland ohne Sturm und Reichel

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Gegentor heiß diskutiert - Krupp erklärt Torwart-Behinderung Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Ohne weitere NHL-Verstärkung ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einer knappen Niederlage gegen Finnland in die WM in der Schweiz gestartet.

Nico Sturm sagte ab, Lukas Reichel ruhte sich noch aus: Ohne weitere NHL-Verstärkung ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einer knappen Niederlage in die WM in der Schweiz gestartet. Das stark ersatzgeschwächte Team um Starverteidiger Moritz Seider verlor zum Auftakt 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) gegen den Olympia-Dritten Finnland. Nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr und der Olympia-Enttäuschung von Mailand steht Bundestrainer Harold Kreis enorm unter Druck. Schon am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) im zweiten Gruppenspiel gegen Lettland könnte sich zeigen, ob das ausgegebene Ziel Viertelfinale erreichbar ist. Vor 8000 Zuschauern in der Swiss Life Arena in Zürich besiegelten NHL-Star Anton Lundell (9.), Jesse Puljujärvi (44.) und Aatu Räty (56.) jeweils im Powerplay die Auftaktpleite für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Seider verhinderte mit einer spektakulären Rettungsaktion auf der Linie ein weiteres Gegentor (21.). Der Straubinger Stefan Loibl (49.) sorgte für den Anschluss.

Kommende Eishockey-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Eishockey WM: Schweiz-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Eishockey WM: Schweiz-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 19:55 • Eishockey WM: Deutschland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 19:55 • Eishockey WM: Deutschland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 18.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 18.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Bundestrainer Kreis musste nach Absagen improvisieren Kreis, der mit dem sensationellen WM-Silber 2023 in seine Amtszeit gestartet war, musste nach vielen prominenten Absagen improvisieren. Vor allem in den Special Teams offenbarte Deutschland großen Nachholbedarf. Während die Finnen ihre ersten beiden Überzahlspiele nutzten, blieben die Deutschen in den zehn Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis weitgehend harmlos. Vor dem ersten Bully hatte der 67-Jährige erfahren, dass auch Sturm nach dem Playoff-Aus mit Minnesota Wild nicht zur Verfügung stehen wird, der DEB nominierte alle 25 WM-Spieler bereits für die Auftaktpartie. Auch Reichel, der am Donnerstag nachgereist und erstmals mit der Mannschaft trainiert hatte, stand noch nicht auf dem Eis. Der 23-Jährige hatte kurzfristig seinen Vertrag bei den Boston Bruins um ein Jahr verlängert, er soll gegen Lettland seinen Einstand geben. "Er soll erstmal schlafen", hatte Kreis gesagt.

Somit standen nur elf Olympiateilnehmer von Mailand auf dem Eis - und lediglich drei NHL-Profis. Die Finnen boten gleich zwölf auf, darunter ihren Starstürmer Aleksander Barkov, der allerdings die komplette Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.