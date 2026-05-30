Eishockey-WM
Halbfinale! Schweiz gegen Norwegen heute live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Ticker und kostenlosem Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.
Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA durfte sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Die nächsten Eishockey-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 14:50 Uhr • Eishockey
WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream
195 MinBald verfügbar
Heute, 14:50 Uhr • Eishockey
WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:30 Uhr • Eishockey
WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream
195 MinBald verfügbar
Heute, 19:30 Uhr • Eishockey
WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream
195 Min
Schweiz vs. Norwegen im Free-TV, Livestream und Ticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Kanada vs. USA
Wettbewerb: Eishockey-WM, Viertelfinale
Datum: 30. Mai 2026
Uhrzeit: 15:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
Schweiz gegen Norwegen: Läuft das Spiel der Eishockey-WM live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen.
Schweiz - Norwegen: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM live im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie Schweiz gegen Norwegen live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
Aktuelle Eishockey-Videos
ran Eishockey WM live
Eishockey WM: Roger Federer überrascht Schweizer Team vor Viertelfinale
Videoclip • 01:15 Min
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: Üble Checks! Schweiz und Schweden teilen aus
Videoclip • 04:10 Min
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: Sensation perfekt! Norwegen sorgt für Hammer
Videoclip • 03:08 Min
Schweiz vs. Norwegen: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 14:50 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Schweiz trifft auf Norwegen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zur Partie Schweiz gegen Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Schweiz vs. Kanada
Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 15:20 Uhr
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream Und: Eishockey-WM 2026: So erreicht Deutschland noch das Viertelfinale
Mehr News zur Eishockey-WM
WM
Eishockey-WM 2027: Alle Infos zum Turnier in Deutschland
WM-Tickets
Eishockey-WM 2026: So kommt ihr noch an Tickets für das Turnier in der Schweiz
WM
Deutscher WM-Kader fix! Kreis nominiert vier NHL-Stars
WM
Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Joyn-Stream, Liveticker und Modus - beide Halbfinals im Free-TV
WM
Revanche für Kanada, Schweiz bezwingt Angstgegner
WM
Schweiz holt Gruppensieg gegen Finnland - Kanada auf Kurs