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Eishockey-WM 2026: Schweiz holt Gruppensieg nach Erfolg gegen Finnland - Kanada marschiert
Aktualisiert:von SID
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Die Schweiz behält im Duell um den Gruppensieg mit Finnland das bessere Ende für sich und trifft bei der Heim-WM nun auf Schweden. In Gruppe B hat Kanada die Nase vorne.
Die Schweiz hat sich bei der Eishockey-WM im eigenen Land den Gruppensieg gesichert. Mit dem 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) gegen Finnland im Spitzenduell der Deutschland-Gruppe A holten die Eidgenossen den siebten Sieg im siebten Spiel und treffen nun im Viertelfinale am Donnerstag auf den elfmaligen Weltmeister Schweden.
Finnland kassierte derweil seine erste Niederlage und bekommt es in der ersten K.-o.-Runde mit Tschechien zu tun.
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Eishockey-WM: Kanada gewinnt Gruppe B und trifft auf die USA
In der Gruppe B holte Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby zum Abschluss einen knappen 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Sieg gegen die drittplatzierten Tschechen, der Gruppensieg stand bereits zuvor fest. Damit kommt es am Donnerstag im Viertelfinale zur Neuauflage des Olympiafinales gegen WM-Titelverteidiger USA.
Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren. Zudem spielen Norwegen und Lettland gegeneinander.
Stuhl wackelt: Christian Künast vermeidet Bekenntnis zu Bundestrainer Harold Kreis
Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte die Vorrunde am Montag mit einem 6:3-Sieg gegen Auf- und Absteiger Großbritannien abgeschlossen, scheiterte als Fünfter aber wie schon vor einem Jahr in Dänemark frühzeitig.
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