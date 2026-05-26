ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Riechsalz-Schock! Icke verblüfft ran-Experten Videoclip • 01:52 Min Link kopieren Teilen

Die Schweiz behält im Duell um den Gruppensieg mit Finnland das bessere Ende für sich und trifft bei der Heim-WM nun auf Schweden. In Gruppe B hat Kanada die Nase vorne.

Die Schweiz hat sich bei der Eishockey-WM im eigenen Land den Gruppensieg gesichert. Mit dem 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) gegen Finnland im Spitzenduell der Deutschland-Gruppe A holten die Eidgenossen den siebten Sieg im siebten Spiel und treffen nun im Viertelfinale am Donnerstag auf den elfmaligen Weltmeister Schweden. Eishockey-WM 2026: USA schlagen Österreich und ziehen noch ins Viertelfinale Finnland kassierte derweil seine erste Niederlage und bekommt es in der ersten K.-o.-Runde mit Tschechien zu tun.

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