Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA durfte sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.

ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.