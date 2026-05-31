Eishockey-WM
Spiel um Platz 3 und Finale jetzt live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Ticker und kostenlosem Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.
Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA durfte sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Die nächsten Eishockey-Livestreams auf Joyn
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Heute, 19:45 Uhr • Eishockey
Eishockey-WM: Finale - Schweiz vs. Finnland
195 MinBald verfügbar
Heute, 19:45 Uhr • Eishockey
Eishockey-WM: Finale - Schweiz vs. Finnland
195 Min
Kanada vs. Norwegen im Free-TV, Livestream und Ticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Kanada vs. Norwegen
Wettbewerb: Eishockey-WM, Spiel um Platz 3
Datum: 31. Mai 2026
Uhrzeit: 15:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
Schweiz vs. Finnland im Free-TV, Livestream und Ticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Schweiz vs. Finnland
Wettbewerb: Eishockey-WM, Finale
Datum: 31. Mai 2026
Uhrzeit: 20:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
Kanada vs. Norwegen und Schweiz vs. Finnland: Läuft das Spiel der Eishockey-WM live im Free-TV?
Ja. Die Spiele am Sonntag werdenim Free-TV auf ProSieben übertragen.
Kanada vs. Norwegen und Schweiz vs. Finnland: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM live im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partien am Sonntag live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
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Kanada vs. Norwegen und Schweiz vs. Finnland: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel um Platz 3 läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 14:50 Uhr, das Finale läuft ab 19:50 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Kanada vs. Norwegen und Schweiz vs. Finnland: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zur Partie Kanada gegen Norwegen gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de. Ebenso gibt es einen Liveticker zum Finale zwischen Schweiz und Finnland.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Kanada vs. Norwegen und Schweiz vs. Finnland
Datum und Uhrzeit: 31. Mai 2026; 15:20 Uhr - Kanada vs. Norwegen und 20:20 Uhr Schweiz vs. Finnland
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
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