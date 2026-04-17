2. Bundesliga: Elversberg erledigt Hausaufgaben im Aufstiegskampf - Lautern geht in Kiel unter

Die SV Elversberg hat zum Auftakt des 30. Spieltages in der 2. Bundesliga die Hausaufgaben im Aufstiegsrennen erledigt. Kaiserslautern geht hingegen bei Holstein Kiel unter.

Aufstiegskandidat SV Elversberg ist angeführt von Doppelpacker Immanuel Pherai auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner bezwang den Karlsruher SC an der heimischen Kaiserlinde klar mit 3:0 (1:0). Für die Gäste von Noch-Coach Christian Eichner war es die dritte Auswärtsniederlage in Folge.

Pherai (26./53.) erzielte seine ersten Saisontore für die SVE, die mit 55 Punkten wieder an Hannover 96 (53) vorbeizog.

Die Niedersachsen können am Samstagabend (20.30 Uhr) im Topspiel gegen den Zweiten SC Paderborn aber noch kontern. Tom Zimmerschied (62.) setzte den Schlusspunkt.