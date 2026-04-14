2. Bundesliga
FC Schalke 04 offenbar mit Interesse an Ex-Bundesliga-Star als Dzeko-Nachfolger
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 07:21 Min
Die Verpflichtung von Edin Dzeko war bis zu dessen Verletzung ein Volltreffer für den FC Schalke 04. Die guten Erfahrungen will der Klub im Sommer offenbar für einen ähnlichen Transfer nutzen.
Der Transfer von Edin Dzeko im Winter war nicht nur ein medialer Coup für den FC Schalke 04, sondern auch sportlich ein Volltreffer.
Sechs Tore und drei Vorlagen steuerte der 40-Jährige bei, ehe sich der Bosnier Ende März im entscheidenden WM-Playoff-Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Italien an der Schulter verletzte.
Ob Dzeko im Laufe der Saison noch einmal für Schalke ins Geschehen eingreifen kann, bleibt abzuwarten. Doch im Falle des Aufstiegs hat der aktuelle Zweitligist offenbar bereits einen weiteren, ganz ähnlichen Transfer in der Schublade, um Dzeko im Sommer zu ersetzen.
Wie das niederländische Portal "Voetbal International" berichtet, sei Schalke an einer Verpflichtung von Ex-Bundesligaprofi Wout Weghorst interessiert. Der 33-Jährige steht aktuell bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, dieser läuft am Saisonende aber aus. Weghorst wäre also ablösefrei zu haben.
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Auch Twente und Benfica wohl an Weghorst dran
Der 51-malige niederländische Nationalspieler spielte in Deutschland zunächst dreieinhalb Jahre zwischen Sommer 2018 und Januar 2022 beim VfL Wolfsburg und später in der Saison 2023/24 für die TSG Hoffenheim. Die Bundesliga kennt er also bestens.
Allerdings soll auch Twente Enschede starkes Interesse an dem groß gewachsenen Strafraumstürmer zeigen, schon seit Wochen baggere Twente demnach an Weghorst. Der sei sich dem Bericht zufolge allerdings "ein wenig unsicher", wie seine Zukunft aussehen soll. Auch Benfica Lissabon soll Weghorst beobachten.
In der aktuellen Saison kam er für Ajax in 29 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte acht Tore, drei weitere Treffer bereitete er vor.
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