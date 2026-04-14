Die Verpflichtung von Edin Dzeko war bis zu dessen Verletzung ein Volltreffer für den FC Schalke 04. Die guten Erfahrungen will der Klub im Sommer offenbar für einen ähnlichen Transfer nutzen.

Der Transfer von Edin Dzeko im Winter war nicht nur ein medialer Coup für den FC Schalke 04, sondern auch sportlich ein Volltreffer.

Sechs Tore und drei Vorlagen steuerte der 40-Jährige bei, ehe sich der Bosnier Ende März im entscheidenden WM-Playoff-Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Italien an der Schulter verletzte.

Ob Dzeko im Laufe der Saison noch einmal für Schalke ins Geschehen eingreifen kann, bleibt abzuwarten. Doch im Falle des Aufstiegs hat der aktuelle Zweitligist offenbar bereits einen weiteren, ganz ähnlichen Transfer in der Schublade, um Dzeko im Sommer zu ersetzen.

Wie das niederländische Portal "Voetbal International" berichtet, sei Schalke an einer Verpflichtung von Ex-Bundesligaprofi Wout Weghorst interessiert. Der 33-Jährige steht aktuell bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, dieser läuft am Saisonende aber aus. Weghorst wäre also ablösefrei zu haben.