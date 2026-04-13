Fußball
2. Bundesliga: Christian Weber wird Sportdirektor der SV Elversberg
Aktualisiert:von SID
2. Bundesliga
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Videoclip • 01:26 Min
Beim Zweitligisten SV Elversberg wurde am Montag mit Christian Weber der Nachfolger von Ole Book als Sportdirektor präsentiert.
Zweitligist SV Elversberg hat in Christian Weber einen neuen Sportdirektor verpflichtet und damit nach dem Abgang des ehemaligen Sportverstandes Ole Book zu Borussia Dortmund seine sportliche Führungsebene komplettiert.
Dies teilten die Saarländer am Montag mit. Zuvor hatte bereits Josef Welzmüller das neu geschaffene Amt des Technischen Direktors bei dem Verein übernommen.
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"Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt", wurde Präsident Dominik Holzer zitiert: "Er steht für eine klare, strukturierte Arbeitsweise und für verantwortungsvolle Entscheidungen im sportlichen Bereich."
Ex-Fortune Weber wurde im Dezember 2025 freigestellt
Weber war zuletzt beim Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf als Sportdirektor tätig, im Dezember 2025 wurde er dort freigestellt. Fortan verantwortet er gemeinsam mit dem gleichrangigen Technischen Direktor Welzmüller den sportlichen Bereich der SVE.
Book hatte zuvor seit der Saison 2022/23 als Sportvorstand in Elversberg fungiert, Ende März wurde er Sportdirektor bei Borussia Dortmund und damit Nachfolger von Sebastian Kehl. Elversberg spielt in der 2. Bundesliga kurz vor Saisonende noch um den Aufstieg mit, bei noch fünf ausstehenden Spielen liegt der Klub als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter Relegationsplatz drei.
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