2. Bundesliga: Christian Weber wird Sportdirektor der SV Elversberg

Beim Zweitligisten SV Elversberg wurde am Montag mit Christian Weber der Nachfolger von Ole Book als Sportdirektor präsentiert.

Zweitligist SV Elversberg hat in Christian Weber einen neuen Sportdirektor verpflichtet und damit nach dem Abgang des ehemaligen Sportverstandes Ole Book zu Borussia Dortmund seine sportliche Führungsebene komplettiert.

Dies teilten die Saarländer am Montag mit. Zuvor hatte bereits Josef Welzmüller das neu geschaffene Amt des Technischen Direktors bei dem Verein übernommen.

"Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt", wurde Präsident Dominik Holzer zitiert: "Er steht für eine klare, strukturierte Arbeitsweise und für verantwortungsvolle Entscheidungen im sportlichen Bereich."