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Fortuna Düsseldorf: Trennung von Trainer Markus Anfang bestätigt - Alexander Ende als Nachfolger verpflichtet
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 02:32 Min
Markus Anfang muss seinen Trainerstuhl beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf räumen. Mit Alexander Ende steht der Nachfolger auch bereits fest.
Nach der vierten Niederlage in Folge hat Zweitligist Fortuna Düsseldorf die zweite Trainerentlassung der Saison bestätigt. Der Klub gab am Sonntagabend die Trennung von Coach Markus Anfang bekannt.
Im Oktober vergangenen Jahres hatte der 51-Jährige das Traineramt von Daniel Thioune übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
Mit Alexander Ende wurde gleichzeitig auch schon der Anfang-Nachfolger von der Fortuna vorgestellt. Er unterzeichnete bei den Düsseldorfern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
"Wir haben genau analysiert, was unsere Mannschaft jetzt in dieser Phase braucht, um den Klassenerhalt zu sichern. Und genau das bringt Alexander Ende mit. Ihm trauen wir eine klare inhaltliche Lösung für die letzten fünf Spiele zu", wird Düsseldorfs Sportvorstand Sven Mislintat in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.
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Gelingt Ende die Revanche gegen Dresden?
Ende ging in die Saison 2025/26 noch als Trainer von Fortunas Konkurrenten Preußen Münster, war aber nach einer 0:6-Niederlage gegen Dynamo Dresden Mitte März 2026 gefeuert worden.
Gegen genau diesen Gegner muss die Fortuna am übernächsten Spieltag im Abstiegskampf nun unbedingt Punkte sammeln. Sowohl im Hinspiel als auch im DFB-Pokal musste sich Düsseldorf gegen Dynamo in dieser Saison allerdings bereits geschlagen geben.
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Abstiegskampf: Düsseldorf zieht Reißleine: Ende ersetzt Anfang
Die 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel am Freitag, durch die die "Störche" die Fortuna in der Tabelle überholten, war eine zu viel für Anfang. Am Samstagmorgen konnte der Ex-Profi noch beim Spielersatztraining auf dem Platz beobachtet werden, doch war das sein letzter Arbeitstag in Düsseldorf.
Während zum Zeitpunkt seiner Einstellung noch Klaus Allofs als Vorstand Sport fungierte, ist mittlerweile mit Sven Mislintat ein neuer Sportvorstand tätig. Der hatte bereits nach dem Kiel-Spiel bei "Sky" gesagt: "Ich finde es eine ganz schwierige Situation. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können." Es sei "einfach ganz wichtig, dass wir jeden Stein umdrehen".
Zwischenzeitlich hatte es Anfang geschafft, die Leistungen der mit Aufstiegsambitionen gestarteten Düsseldorfer zu stabilisieren, am 25. Spieltag belegte die Fortuna noch Tabellenrang zehn.
Fans von Dynamo Dresden und des 1. FC Nürnberg verabreden sich zu Massenschlägerei - Polizei greift ein
Doch nun bestand Handlungsbedarf. Die Fortuna hat nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und in den kommenden Wochen stehen Duelle mit Tabellennachbarn an: Vor dem erwähnten Kräftemessen mit Dresden wartet das Spiel beim 1. FC Magdeburg.
In dieses geht der Klub mit Ende als neuem Trainer. Es ist der achte Trainerwechsel der laufenden Zweitliga-Saison: Beim VfL Bochum übernahm Uwe Rösler für Dieter Hecking, in Düsseldorf Anfang für Thioune, beim 1. FC Magdeburg Petrik Sander für Markus Fiedler, bei der SpVgg Greuther Fürth Heiko Vogel für Thomas Kleine, bei Holstein Kiel für Marcel Rapp, bei Eintracht Braunschweig Lars Kornetka für Heiner Backhaus und bei Preußen Münster Alois Schwartz für den neuen Fortuna-Coach Ende. Zudem steht bereits fest, dass Christian Eichner beim Karlsruher SC nach der Saison trotz eines Vertrags bis 2027 gehen muss.
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