Fußball
Hannover 96 siegt am Böllenfalltor: Erste Heimpleite für Darmstadt
Veröffentlicht:von SID
2. Bundesliga
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Videoclip • 01:26 Min
Hannover 96 hat die "Festung" Böllenfalltor gestürmt und in der 2. Bundesliga erstmals seit Ende September den Aufstiegs-Relegationsplatz erobert.
Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann das umkämpfte Duell bei Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und bescherte den Hessen die erste Heimniederlage in der Liga seit dem 3. Mai 2025. Damals unterlagen die Darmstädter am 32. Spieltag der Vorsaison dem späteren Aufsteiger Hamburger SV.
Hannover sprang vom fünften auf den dritten Rang. Allerdings könnte die SV Elversberg am Sonntag vorbeiziehen.
Neubauer und Thordarson lassen 96 jubeln
Dafür müssen die Saarländer im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Schalke 04 punkten. Auch Darmstadt ist trotz der zweiten Niederlage in Serie noch mittendrin im Rennen um den Aufstieg, allerdings ist die Form schwach. Aus den vergangenen vier Spielen holte Darmstadt nur zwei Punkte.
Maurice Neubauer (14.) und Stefan Teitur Thordarson (56.) sorgten mit ihren Toren am Samstagabend für den verdienten Auswärtssieg. Der zweite Treffer war dabei sinnbildlich für den Spielverlauf. Thordarson traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß, Darmstadt beschwerte sich hingegen, dass der Standard noch nicht freigegeben gewesen wäre.
Trainer Florian Kohfeldt sah deshalb die Gelbe Karte, einen wachrüttelnden Effekt hatte diese Szene aber nicht. Hannover gelang es meist, die Angriffe der Gastgeber früh zu stören. Darmstadt erspielte sich erst kurz vor Schluss durch Yosuke Furukawa (85.) und Fraser Hornby (90.+2) Großchancen.
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