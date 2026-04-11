Hannover 96 hat die "Festung" Böllenfalltor gestürmt und in der 2. Bundesliga erstmals seit Ende September den Aufstiegs-Relegationsplatz erobert.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann das umkämpfte Duell bei Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und bescherte den Hessen die erste Heimniederlage in der Liga seit dem 3. Mai 2025. Damals unterlagen die Darmstädter am 32. Spieltag der Vorsaison dem späteren Aufsteiger Hamburger SV.

Hannover sprang vom fünften auf den dritten Rang. Allerdings könnte die SV Elversberg am Sonntag vorbeiziehen.