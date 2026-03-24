Zweitligist Preußen Münster setzt im Abstiegskampf auf Alois Schwartz als Nachfolger des zuletzt entlassenen Trainers Alexander Ende.

Alois Schwartz soll den kriselnden Zweitligisten Preußen Münster vor dem Abstieg bewahren. Die Verpflichtung des erfahrenen Trainers verkündete der Tabellenletzte am Dienstagabend.

Der 58 Jahre alte Schwartz übernimmt die Verantwortung von Interimscoach Kieran Schulze-Marmeling, der nach der Entlassung von Alexander Ende eingesprungen war. Schwartz erhält zunächst einen Vertrag bis Saisonende.

"Alois Schwartz ist ein sehr erfahrener Trainer, der mit klarer Führung und Struktur bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften im Abstiegskampf wertvolle Impulse geben kann. Er weiß, was es braucht, um in dieser Situation die Chancen auf einen erfolgreichen Saisonausgang zu maximieren", sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation in Münster.