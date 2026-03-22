2. Bundesliga: Lebenszeichen von Holstein Kiel, Sieg für Hertha BSC

ran Fußball Bundesliga "BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Holstein Kiel feiert endlich seinen Premierensieg unter Rückkehrer Tim Walter. Hertha BSC düpiert Fortuna Düsseldorf.

Spektakulärer Premierensieg im vierten Anlauf: Tim Walter hat endlich den ersten Erfolg in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Holstein Kiel gefeiert. Dem Team des 50-Jährigen gelang am Sonntagnachmittag ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Bundesliga. Kiel siegte im Duell der Erstliga-Absteiger nach einer Willensleistung mit 3:2 (2:1) beim zuletzt heimstarken VfL Bochum. Kasper Davidsen (8.), Phil Harres (45.+1) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Kieler, die sich nach neun sieglosen Pflichtspielen in Folge mit nun 28 Punkten wieder an das rettende Ufer heran robbten. Die Treffer von Doppelpacker Philipp Hofmann (14./66.) waren zu wenig für die Bochumer, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Matus Bero (57.) weite Strecken der zweiten Hälfte in Unterzahl agieren mussten. Der VfL muss sich im Tabellenmittelfeld nun wieder nach unten orientieren. In der Nachspielzeit erhielt auch der Kieler Umut Tohumcu (90.+9) Gelb-Rot. In der ersten Hälfte dominierten die Bochumer die Partie und mussten doch mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Kiel präsentierte sich gnadenlos effizient. Nach dem unnötigen Platzverweis gegen Bero schockte Hofmann die unkonzentrierten Norddeutschen, doch Therkelsen schlug mit seinem sehenswerten Distanzschuss umgehend zurück.

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Hertha BSC siegt in Düsseldorf Zweitligist Hertha BSC hat auch dank Rückkehrer Fabian Reese seine Außenseiterchance im Aufstiegsrennen gewahrt. Die Berliner feierten am Sonntag ein 5:2 (4:1) bei Fortuna Düsseldorf, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt nach dem 27. Spieltag allerdings nur schwer aufzuholende sieben Punkte. Die Fortuna verpasste einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Düsseldorf war in der munteren und offensiv geführten Begegnung durch ein Eigentor von Linus Gechter (4.) früh in Führung gegangen. Hertha gelang durch Kapitän Reese (18., 26.), den Ex-Düsseldorfer Dawid Kownacki (44.) und Marten Winkler (45.+6) noch vor der Pause die Wende. Cedric Itten (54.) ließ die Fortuna hoffen, doch Luca Schuler (90.+4) sorgte an seinem 27. Geburtstag für den Endstand. Die Hertha erwischte einen Fehlstart. Bei einem Konter der Fortuna ließen sich die Blau-Weißen überrumpeln, die Hereingabe von Moritz Heyer lenkte Gechter ins eigene Tor. Beim Schuss von Anouar El Azzouzi rettete die Latte (11.). Dann aber wachte Hertha auf. Reese, der nach Gelbsperre in die Startelf zurückkehrt war, brachte Berlin zurück ins Spiel. Der Pfosten verhinderte kurz danach Reeses zweites Tor (20.), das ihm dann doch gelang. Gegen Winkler (36.) und Paul Seguin (41.) parierte Florian Kastenmeier stark, Kownacki und abermals Winkler waren noch vor der Pause erfolgreich. Die Fortuna fand offensiv kaum Lösungen, gute Chancen wie durch Shinta Appelkamp (45.+5) waren selten. Die Intensität der ersten Hälfte ging nach der Pause verloren. Hertha zog sich stärker zurück, der Sieg geriet trotz des Treffers von Itten nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Einen Freistoß von Florent Muslija (73.) parierte Hertha-Torhüter Tjark Ernst stark. Josip Brekalo traf auf der Gegenseite den Pfosten (90.).

Trainerwechsel verpufft: Preußen verlieren Kellerduell Preußen Münster hat im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga eine empfindliche Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg kassiert und muss als neues Schlusslicht mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Münster verlor gegen den von Doppelpacker Mateusz Zukowski angeführten bisherigen Letzten aus Magdeburg am 27. Spieltag 1:3 (0:1). Zukowski traf zunächst per Foulelfmeter 45.+2, in der zweiten Hälfte legte der Pole nach (72.). Die Gäste hatten aus den vorherigen fünf Begegnungen nur einen Punkt geholt. Der Treffer von Etienne Amenyido (80.) war zu wenig für Münster, kurz vor Schluss sorgte Richmond Tachie (90.+5) für das 3:1 der Gäste. Die Preußen-Verantwortlichen hatten am Montag die Trennung von Trainer Alexander Ende verkündet. Am Tag zuvor war Münster bei Dynamo Dresden deutlich unterlegen gewesen (0:6). Gegen Magdeburg wurde die Mannschaft von Interimscoach Kieran Schulze-Marmeling betreut. Der U23-Trainer war schon am Ende der vergangenen Saison eingesprungen. "Gewinnen ist mein Plan", antwortete Schulze-Marmeling kurz vor dem Anpfiff bei Sky auf die Frage, ob er weitere Spiele als Cheftrainer plane. Magdeburgs Trainer Petrik Sander blickte grundsätzlich auf die nötige Mentalität im Abstiegskampf: "Die Mannschaft, die klar im Kopf ist, wird es zum Schluss schaffen." In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich die Teams weitgehend. Magdeburg hatte ein Übergewicht beim Ballbesitz, richtig gefährlich wurde es aber vor keinem der beiden Tore. Erst in der 36. Minute verbuchte Baris Atik die erste echte Gelegenheit für Magdeburg. Kurz darauf wurde ein vermeintliche Treffer von Preußen-Kapitän Jorrit Hendrix wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (41.). In der Nachspielzeit traf Zukowski dann vom Punkt.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verwalteten die Gäste die Führung, von Münster kam nicht viel. Auch nach 70 Minuten hatten sich die Preußen keine Chance erarbeitet. Danach fielen die Tore auf beiden Seiten.

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